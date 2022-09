She-Hulk Avocate : Qui est Luke Jacobson, le créateur de mode de super-héros ? (Spoilers)

Qui est Luke Jacobson, le couturier qui apparait dans l’épisode 5 de She-Hulk qui tease l’arrivée d’un personnage attendu ? Spoilers.

Au cours de ses cinq premiers épisodes, She-Hulk: Avocate a emmené les fans de l’univers cinématographique Marvel dans une histoire divertissante et totalement barrée. L’un des éléments les plus intéressants de la série est ses liens avec les traditions de Marvel, non seulement les liens directs avec She-Hulk elle-même, mais aussi ses connexions plus larges au reste de l’univers Marvel Comics.

Le cinquième épisode dévoilé cette semaine s’est une fois de plus exercer cela, introduisant un personnage de Marvel dans la série qui pourrait être le plus obscur à ce jour.

Dans l’épisode, Jen tente d’obtenir de nouveaux vêtements pour ne plus porter ces costumes surdimensionnés et peu flatteurs quand elle est She-Hulk. Nikki Ramos (Ginger Gonzaga) et Augustus « Pug » Pugliese (Josh Segarra) finissent par mettre Jen en contact avec Luke Jacobson (Griffin Matthews de The Flight Attendant), un créateur de mode spécialisé dans les vêtements pour super-héros.

Alors que Jen insiste initialement sur le fait qu’elle n’a besoin que de costumes de travail qui peuvent s’adapter à son corps de She-Hulk et à son corps humain, Luke semble aussi lui créer son costume de super-héroïne même si elle ne lui a pas demander. Puis à la fin, on réalise clairement qu’il a aussi créé un nouveau costume jaune pour Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox). On peut voir son casque discrètement dans une boite, ce qui signifie qu’il arrive bientôt.

Qui est Luke Jacobson

Créé par Martha Thomases et Tony Salmons, Luke Jacobson a fait ses débuts Marvel en 1986 dans le comic peu connu Dakota North #1, le premier d’une mini-série de cinq numéros présentant l’agent de sécurité privé titulaire. Luke finit par être le premier cas de Dakota, car elle est chargée d’être son garde du corps pour le protéger des menaces liées à la mode.

Luke est apparu dans trois des cinq numéros du comic book – et n’est plus apparu dans un Marvel depuis. Comme Thomases le confirmera plus tard au Comics Journal, son intention était que Luke soit gay et séropositif, mais cela n’a pas pu se produire dans le récit initial de la série de comics.

« [Il est basé sur] mon ami, le créateur de mode David Freelander, décédé du SIDA en 1987 », a révélé Thomases. « Je voulais que le personnage soit gay et séropositif, mais [l’éditeur de Marvel Larry Hama] a dit que ce n’était pas pour ça que les gens lisaient des bandes dessinées. Je soupçonne que si la série avait continué, nous l’aurions fait. »

She-Hulk a ainsi ramené ce personnage sorti de comics obscurs de Marvel. Le personnage dans la série est clairement homosexuel et Marvel semble enfin ouvert à introduire des personnages LGBTQIA+ sans se cacher ou minimiser leur identité queer. Il a même été confirmé dans l’épisode précédent que Nikki n’est pas hétérosexuelle.

On attend de voir si Luke reviendra dans d’autres séries ou films du MCU pour habiller les super-héros.

Source : Polygon / Crédit ©Marvel