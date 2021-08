The Walking Dead saison 11 : Un remède contre le virus zombie ? (teaser)

La série The Walking Dead se terminera-t-elle avec un remède contre le virus zombie ?

La saison ultime de The Walking Dead démarre ce dimanche sur AMC et lundi sur OCS. Un nouveau teaser sous forme de propagande pour le Commonwealth, a été dévoilé et il se fait poser des questions sur un remède possible.

Vêtu de son armure, le général Mercer (Michael James Shaw) incite les recrues à « être le remède » et à rejoindre le Commonwealth, une communauté avancée gouvernée par la politicienne Pamela Milton (Laila Robins).

Do your part for a bright future. Join the fight this Sunday or stream #TWD right now with @AMCPlus. pic.twitter.com/dgzfWOKijx — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) August 19, 2021

A propos de la onzième et dernière saison de The Walking Dead. La productrice Denise Huth a confié : « C’est une histoire cool, et je suis tellement fière, et je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu la raconter aussi complètement que nous avons été autorisés à le faire, et c’est à cent pour cent tout le mérite des fans. Si les fans n’étaient pas là, la série n’aurait pas continué. »

La dernière saison de The Walking Dead sera diffusée jusqu’en 2022 en trois parties, chacune avec huit épisodes, dans le cadre d’une fin épique qu’AMC appelle « The Final Season Trilogy ». La première partie commence ce lundi 23 aout sur OCS.

Crédit ©AMC