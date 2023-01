Chicago Fire saison 11 : Taylor Kinney alias Severide prend un congé

Taylor Kinney alias Severide va s’absenter de la série Chicago Fire pour raison personnelle.

Taylor Kinney va prendre une pause de Chicago Fire. L’acteur qui incarne le pompier Kelly Severide depuis le début de la série vient de prendre un congé et quitte la série pour une durée non déterminée. Selon une source proche de la production, ce serait pour raison personnelle qui n’a pas été communiquée.

Ce congé impromptu aura clairement un effet sur les scénarios de la saison 11 en cours qui devraient être retravaillés afin d’expliquer son absence.

***Attention Spoilers***

Dans l’épisode diffusé cette semaine aux Etats-Unis, Kelly et Stella (Miranda Mae Rayo) ont eu des problèmes à travailler en cohésion mais le couple de lieutenants a fini par résoudre leur différend. Donc, au moins pour l’instant, ces deux-là sont en bons termes. Mais vu que la décision passée de Stella de quitter Kelly pendant un moment a causé des problèmes majeurs, on se demande combien de temps ces bons termes dureront pour les jeunes mariés.

***Fin de Spoilers***

La bonne nouvelle est qu’un congé implique un retour à un moment donné, et si quelqu’un a vu la série à travers ses nombreux rebondissements, c’est bien Kinney, qui fait partie de la série depuis son premier épisode en 2012. Severide est un pilier de la caserne de pompiers car beaucoup autour de lui sont venus et repartis, avec Casey (Jesse Spencer) disant au revoir plus récemment. En espérant qu’il ne soit pas parti longtemps.

On attend de voir comment Chicago Fire va gérer le manque de Kelly Severide dans le reste de la saison.

Source : Deadline / Crédit ©NBC