She-Hulk : Tim Roth est content de revenir 13 ans après L’Incroyable Hulk

Tim Roth a parlé de son enthousiasme d’être de retour dans le MCU en tant qu’Abomination dans la série à venir She-Hulk sur Disney +.

Après avoir joué Emil Blonsky/Abomination dans le film L’Incroyable Hulk en 2008, Tim Roth revient dans le MCU et il est autant surpris que les fans de Marvel de son retour. Après avoir fait une brève apparition dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Roth assumera un rôle plus important dans la prochaine série She-Hulk, et l’acteur est ravi d’être de retour dans le MCU après une absence de treize ans.

« Eh bien, honnêtement, cela m’a totalement surpris. Je suis allé discuter avec Kevin Feige et il a dit : « J’ai une idée. Vraiment ? Vraiment ? Parce qu’à l’origine quand je l’ai fait, quand j’ai fait ce premier film Incroyable Hulk, c’état juste pour mes enfants », a déclaré Roth à Uproxx.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé dans le monde de Marvel Studios depuis que Roth a joué dans L’Incroyable Hulk. À l’époque, le MCU n‘existait pas encore, et lorsque Roth a filmé le film, aucun film n’était sorti pour évaluer exactement ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas.

Le film en lui-même est devenu une sorte d’enfant perdu dans le grand schéma de l’univers cinématographique Marvel. Bruce Banner était joué par Edward Norton et a depuis été remplacé par Mark Ruffalo. Le seul personnage a être apparu dans les autres films du MCU après ça est Thaddeus Ross (William Hurt).

L’apparition de Roth dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pour le rôle de l’Abomination était vocal, mais le rôle devait être un tremplin vers un rôle plus investi dans la série She-Hulk, et l’acteur a trouvé excitant de revenir dans la franchise et de travailler avec Mark Ruffalo et Tatiana Maslany. Roth a expliqué :

« D’une certaine manière, c’était avant Iron Man. Il n’était pas sorti. Et c’est à ce moment-là qu’ils l’ont compris. Ils ont compris : « Oh, c’est comme ça qu’il faut faire. » Et puis ils ont réussi. (…) Donc, j’étais stupéfait quand ils sont revenus et ont dit : ‘ Ça te dirais de…’ Et j’ai répondu : ‘Ouais. D’accord !’ Nous venons de le tourner, je suppose l’été dernier ou peu importe. Je pense qu’ils sont en post-production maintenant, donc à chaque fois. En prime, j’ai pu travailler avec Mark Ruffalo [qui est] génial et que j’adore. Et je ne sais pas si j’ai le droit de le dire. Oh, je peux le dire. Mais cette femme extraordinaire, Tatiana [Maslany]… Incroyable, cette femme. Alors c’était génial. C’était fou. »

She-Hulk devrait arriver cet été sur Disney+.

Source : Uproxx / Crédit ©Marvel