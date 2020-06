Si l’on aime John Wick et Fast & Furious, Balle Perdue est le film qu’il vous faut. Un film franco français de série B bourré d’action pour une intrigue qui file à toute vitesse avec Alban Lenoir sur Netflix.

Débarqué sur Netflix ce 19 Juin, Balle perdue est l’un des rares films d’action français produit par le géant du streaming. Un premier film réalisé par Guillaume Pierret, pour un long métrage français qui détone.

Furious and Fast

L’intrigue de Balle Perdue tourne autour de son héros : Lino, un petit génie de la mécanique, réputé pour ses voitures-bélier. Jusqu’au jour où il se fait arrêter pour un braquage qui tourne mal. Un braquage dans lequel il réussit l’exploit grâce à sa voiture de traverser 4 murs de béton armés.

Repéré par le chef d’une unité de flics de choc anti go-fast (course poursuite avec des voitures de trafiquants), il se voit proposer un marché pour éviter la prison : travailler pour le garage de la police afin de réduire sa peine. 9 mois plus tard, Lino a largement fait ses preuves. Mais soudain accusé à tort du meurtre de son chef par un collègue véreux, il n’a d’autre choix que de retrouver l’unique preuve de son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue.

Intrigue policière

L’intrigue de Balle Perdue ne tient pas que sur les ressorts d’actions qui rythment le film. Une histoire de trafic de drogue et de malfrats policiers somme toute assez classique du genre. Mais ce que réussit à faire le réalisateur du film et d’élever ce cinéma policier – peut être un peu plat – à un autre level : celui de l’action dopée à bloc mais surtout spectaculaire : course-poursuites, voiture classiques mais tunée pour le go-fast, le tout porté par un homme seul contre tous dans sa quête de vérité et de justice.

Plus de poings, moins de garage

Si l’on a très vite envie de vendre le film comme un fast & furious à la française, ce n’est pas vraiment ça : ici pas de courses réelles, mais des poursuites, pas de voiture de luxes ni d’étalage de bling bling. Même si l’on voit vite les emprunts à son cousin américain, le film se veut avant tout comme une intrigue policière – peut-être un peu banale ou déjà vu, mais élevée à un autre niveau : celui du poing et des arts martiaux.

Ainsi, le garage de voitures passe un peu au second plan, hormis le « bolide » rétro du personnage de Ramzy bedia, héros tout en métal de cette histoire. Une voiture rouge qui accompagnera le véritable héros de l’intrigue : Alban Lenoir, qui se donne à 200% dans son personnage, corps et âme.

John Wick French style

Ceux qui ne connaissent pas Alban Lenoir vont découvrir un acteur et cascadeur de grand talent en chorégraphie martiale et combat en corps en corps, comme il en existe chez nos amis anglo-saxons.

Du talent, c’est ce que montre Balle Perdue auquel ce dernier a participé aux dialogues, au-delà du travail de cascade. Un talent que Lenoir prouve de bout en bout, mais aussi chez ses confrères cascadeurs qui l’accompagnent dans les diverses chorégraphies de corps à corps qui se succèdent tout le long de l’intrigue du film, notamment celle dans un commissariat qui restera dans les annales.

King Alban

Ici, il prouve l’étendue de son talent d’acteur mais surtout de cascadeur, dans des séquences assez jouissive qui généralement se voient dans le cinéma américain. Son personnage Lino, une rencontre entre Keanu Reeves dans John Wick ou le Vin Diesel de Fast & Furious, porte le film de bout en bout pour lui donner l’intérêt et le corps dont il besoin pour garder le spectateur dans l’intrigue, même si souvent cette dernière tombe dans la facilité.

Au visionnage, on peut dire que Balle perdue n’a jamais eu la prétention d’être un blockbuster d’action dans la veine de la saga de voitures la plus connue du cinéma, ni de révolutionner le genre. Il est un premier film d’un réalisateur visiblement passionné, qui souhaite montrer que le talent dans la cascade, l’adrénaline et l’action existe en France.

Sans grosse prétentions, si ce n’est celle de divertir à coups de moteurs et de poings. Le tout en sVOD. Et rien pour ça, on peut saluer la prestation. Car même si elle n’est pas parfaite, elle a le mérite de montrer qu’on peut, aussi chez nous, faire aussi bien qu’Outre-Atlantique.

Balle perdue : Bande annonce



Crédit photo : ©Netflix