Doctor Who saison 14 : Ncuti Gatwa et Millie Gibson dans les années 60 ! (photos)

Découvrez Ncuti Gatwa et Millie Gibson de Doctor Who dans des looks très années 60.

Après le premier aperçu de l’icône de RuPaul’s Drag Race Jinkx Monsoon, la BBC a dévoilé un nouvel aperçu des personnages principaux de la prochaine saison avec Ncuti Gatwa et Millie Gibson dans les looks très 60’s alors que le tournage se déroule actuellement à Cardiff.

Gatwa porte un costume bleu à rayures, tandis que Gibson est vêtue d’une tenue en noir et blanc.

What and when is going on here? 🎥

A first look at the Doctor and Ruby, as they arrive in the swinging 60s! Filming continues on the new series of #DoctorWho pic.twitter.com/FGyA0wySSp

— Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 20, 2023