Doctor Who : Millie Gibson devient compagnon du Docteur de Ncuti Gwata

Millie Gibson incarnera la nouvelle compagne de voyageur du Docteur dans la prochaine saison de Doctor Who auprès de Ncuti Gwata.

La BBC a annoncé ce vendredi que l’actrice Millie Gibson, fera son entrée dans le monde de Doctor Who alors que le Docteur aura un nouveau visage. En effet, l’actrice de 18 ans connue pour son rôle dans le soap britannique populaire de longue date Coronation Street, fera sa place dans le TARDIS auprès de Ncuti Gwata qui sera le 15ème Docteur.

La nouvelle partenaire d’aventures du Docteur se nomme Ruby Sunday et fera ses débuts l’an prochain durant la saison des fêtes de fin d’année. « Bien que je sois toujours dans l’incrédulité totale, je suis plus qu’honorée d’être choisie comme compagnon du Docteur », a déclaré Gibson dans un communiqué. « C’est un cadeau d’un rôle, et un rêve devenu réalité, et je ferai tout pour essayer d’être à la hauteur des compagnons qui ont voyagé avant moi. Et quelle meilleure façon de le faire que d’être aux côtés du fabuleux Ncuti Gatwa, j’ai juste hâte de commencer. »

De son côté, Gatwa a déclaré : « Millie est la [meilleure] camarade. Elle est pleine de talent, de force, elle a une étincelle effrontée dans les yeux et est tranchante comme un rasoir. Dès le moment où elle est entrée dans la pièce, elle a capté toute notre attention avec son effervescence, puis a solidifié cette attention avec son talent. Cette aventure va être si folle et si amusante, j’ai hâte de parcourir l’univers avec Millie ! »

« C’est le grand honneur de mon travail de trouver la prochaine génération de talents, et Millie brille déjà comme une star », a déclaré le showrunner Russell T. Davies qui reprend les rênes de la série qu’il a relancé en 2005. « Elle est brillante, dynamique, intelligente et une actrice merveilleuse. En tant que fan de Coronation Street, j’ai vu Millie survivre à des poursuites, des fusillades et des sièges, mais ce n’est rien comparé à ce qui nous attend pour Ruby Sunday. »

Avant l’arrivée de Gibson, trois nouveaux épisodes de Doctor Who seront diffusés en novembre 2023 avec l’ancienne star de Doctor Who, David Tennant, de retour pour incarner le quatorzième Docteur. Ces épisodes marqueront le 60e anniversaire de la série.

Tennant remplace Jodie Whittaker, dont le dernier épisode en tant que Docteur a été diffusé le mois dernier. Ncuti Gatwa prendra ensuite le relais pour un tout nouveau chapitre de Doctor Who qui sera diffusé en France sur Disney+.

Source et crédit ©BBC