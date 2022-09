Miss Marvel : Une saison 2 en préparation ?

Marvel Studios et Disney+ auraient donné le feu vert pour une saison 2 de Miss Marvel.

Il y a quelques mois, les fans de Marvel faisaient la connaissance de Kamala Kahn alias Miss Marvel, l’une des plus jeunes super-héroïnes de Marvel. La série a introduit le personnage incarné par Iman Vellani dans le MCU et l’ado reviendra bientôt dans The Marvels aux côtés de Carol Danvers (Brie Larson) et Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Mais les aventures de la super-héroïne ne devraient pas s’arrêter après le film puisqu’il semble qu’une seconde saison pour Miss Marvel soit dans les tuyaux. Pour le moment, rien n’est officiel, mais selon Daniel Richtman (qui est souvent très bien renseigné), la série pourrait continuer.

On sait actuellement très peu de choses sur l’intrigue de The Marvels, on ne sait pas encore où Kamala Khan sera à la fin du film, et cela laisse évidemment les choses ouvertes pour que ses aventures reviennent sur le petit écran après la sortie en salles de l’année prochaine.

Durant la D23 qui s’est déroulée récemment, Iman Vellani a partagé ses espoirs pour une saison 2 de Miss Marvel. Mais elle dit ne rien savoir au-delà du film : « Ils ne me disent rien. Donc, vous n’allez rien entendre de ma part. Avec un peu de chance, oui, nous devons lancer une pétition ou quelque chose comme ça, » a-t-elle dit à Deadline.

Elle a tout de même teasé ce que les spectateurs peuvent attendre du film : « Vous pouvez voir plus de la famille Khan. Je suis vraiment contente pour ça. Plus de choses que nous aimons de Captain Marvel […]. Et puis les Kree. Juste Brie en général. Je pense qu’elle fait un travail tellement merveilleux, et donne à Carol Danvers beaucoup plus de complexités émotionnelles dans ce film, et voir comment elle interagit avec Kamala, qui est beaucoup plus jeune, puis Monica. Donc, c’est un voyage assez fou pour elle. »

On attend confirmation de cette saison 2 de Miss Marvel, en attendant, la saison 1 est à voir ou revoir sur Disney+ et The Marvels sera en salles en juillet 2023.

Source : Daniel Richtman via MovieWeb / Crédit ©Disney+