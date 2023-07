Doctor Who : Deux Docteurs et deux acolytes en affiches

Découvrez quatre nouvelles affiches pour les 60 ans de Doctor Who avec David Tennant, Catherine Tate, Ncuti Gatwa et Millie Gibson.

La BBC a publié de nouvelles affiches pour les prochains épisodes spéciaux de Doctor Who qui fêteront les 60 ans de la série culte. David Tennant fera son retour en tant que 14e Docteur aux côtés de l’une de ses plus fidèles acolytes, Donna Noble, interprétée par Catherine Tate.

Mais ce n’est pas tout, il y a aussi des affiches pour le 15e Docteur, incarné par Ncuti Gatwa avec sa nouvelle camarade, Ruby Sunday, interprétée par Millie Gibson.

Tennant et Tate reviennent pour 3 spéciaux en novembre, tandis que Gatwa et Gibson prendront le flambeau et commenceront leur nouvelle ère ce Noël. Russel T. Davies, qui a fait revivre la série en 2005, revient en tant que showrunner pour les nouvelles aventures de Doctor Who.

Pour les 60 ans seront présent au casting, Neil Patrick Harris en tant que méchant que l’on pense être The Toymaker, Yasmin Finney en tant que Rose (qui, comme vous vous en doutez, a généré beaucoup de spéculations en ligne), Jacqueline King en tant que Sylvia Noble, Karl Collins en tant que Shaun Temple, Ruth Madeley comme Shirley Anne Bingham, et feu Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfred Mott.

Pour la saison prochaine, il a été confirmé que Jinkx Monsoon (RuPaul’s Drag Race), Jonathan Groff (Glee, Mindhunter) et Indira Varma (Game of Thrones) en tant que Duchesse avaient rejoint le casting et que Bonnie Langford a été confirmée de retour en tant que Melanie Bush.

Doctor Who sera disponible en France sur Disney+.

Crédit ©BBC