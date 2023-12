Echo : Nouveau trailer brutal pour la série Marvel

Marvel a dévoilé un nouveau trailer brutal pour la série Echo qui arrive le mois prochain sur Disney+.

Une nouvelle bande-annonce pour Echo, la première série qui fait partie de la nouvelle bannière « Marvel Spotlight », a été dévoilée par Disney+. Officiellement destinée à un publique de 16 ans et plus, Echo sera la première série de l’univers cinématographique Marvel avec une telle classification, ce qui rappelle grandement Daredevil et les autres séries Marvel de Netflix.

Le côté mature de la série est pleinement exposé dans la toute nouvelle bande-annonce, qui en une minute, montre un niveau de violence rarement exploité dans les projets Marvel. Elle rejoint les films à venir Deadpool et Blade qui ont été confirmés classé R, soit réservé à un public plus adulte.

Echo est décrit par Disney+ comme une histoire d’origine, revisitant le personnage de Maya Lopez (Alaqua Cox), dont « le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale. Elle doit affronter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour aller de l’avant.

Pour rappel, Echo est un spin-off de Hawkeye, qui introduisait le personnage de Maya Lopez joué par Alaqua Cox et voyait Vincent D’Onofrio reprendre son rôle de Wilson Fisk /Le Caïd.

Echo met également en vedette Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Four Sheets to the Wind), Graham Greene (1883) et Zahn McClarnon (Dark Winds).

La série, composée de 5 épisodes, sera diffusée dans son intégralité le 9 janvier sur Disney+.

Echo – Trailer – Rampage