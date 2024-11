Scarlet Witch : Pourquoi Elizabeth Olsen continue de revenir dans le MCU

Elizabeth Olsen explique pourquoi elle continue de revenir dans le MCU en reprenant son rôle de Scarlet Witch.

Incarner la Sorcière Rouge dans le MCU a offert la possibilité d’invoquer d’autres opportunités de carrière pour Elizabeth Olsen.

Lors d’une conversation au Vulture Festival ce week-end, l’actrice a déclaré que même si elle ne revient pas chez Marvel juste pour le plaisir, elle considère son rôle au sein de la franchise comme lui conférant « un certain sentiment d’assurance » pour prendre des rôles indépendants plus risqués.

« Je n’avais jamais vraiment eu la mentalité du « un pour eux, un pour moi » », a expliqué la star. « Marvel est une chose tellement cohérente sur laquelle j’ai pu revenir et qui a créé – quel est le mot ? — un sentiment d’assurance dans ma vie qui m’a donné la liberté de choisir d’autres rôles. Donc je ne me suis pas dit : « Et puis je ferai ceci pour faire ça ». »

Elle a poursuivi en disant que revenir à Marvel pour la série limitée Disney+ WandaVision ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022 a « toujours semblé être un choix ».

« À chaque fois, c’est axé sur le personnage », a-t-elle expliqué. « C’est toujours du genre : « Nous avons cette idée, et c’est pourquoi on veut que tu reviennes. » Ce n’est pas du genre : « Metez-la simplement dans quelque chose. » »

De plus, Olsen a déclaré qu’elle considérait que les superproductions et les films indépendants ont une relation symbiotique, dans la mesure où les premiers aident les petits cinémas à « payer le loyer » afin que davantage de films de niche puissent être projetés dans les salles.

« Je pense que c’est la relation », a-t-elle déclaré.

Certains réalisateurs de cinéma indépendant comme Paul Thomas Anderson ont déjà évoqué un sentiment similaire. Le réalisateur de Licorice Pizza avait notamment dit que la vente de billets de Spider-Man No Way Home lui avait permis de montrer son film en salles.

Plus tôt cette année, Olsen a déclaré qu’elle était prête à revenir à Wanda Maximoff, si un projet semblait approprié et que le personnage était utilisé à bon escient : « C’est un personnage auquel j’aime revenir quand il y a un moyen de bien l’utiliser, et je pense avoir eu la chance d’avoir bien été utilisée lorsque j’ai commencé. Je pense que les gens ne savaient pas quoi faire de moi pendant une seconde… s’il y a une bonne façon de l’utiliser, je suis toujours heureuse de revenir. »

Avant ses débuts dans le MCU, Olsen s’est fait un nom sur le circuit du cinéma indépendant. Elle a, en particulier, reçu plusieurs distinctions pour sa performance dans Martha Marcy May Marlene en 2011. Bien qu’elle soit apparue dans sept projets Marvel depuis 2014, Olsen a continué à trouver du temps pour de nombreux films plus niches au fil des ans. Certains de ses crédits notables en dehors de Marvel incluent Ingrid Goes West, Ses Trois Filles ou encore la série télévisée Sorry for Your Loss.

Même si elle n’était pas physiquement présente dans Agatha All Along, l’esprit et le nom de Wanda Maximoff étaient très présents dans la série. On attend de voir quand et comment elle reviendra à l’avenir.

Source : Deadline, Vulture / Crédit ©Marvel