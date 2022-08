Mercredi : Premières photos de la Famille Addams [Mise à jour teaser]

Découvrez un premier aperçu de Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán dans les rôles de Morticia et Gomez Addams dans la série Mercredi de Netflix.

Mise à jour : Après les premières images de la famille Addams, un premier teaser pour la série Mercredi est à voir ci-dessous. Au début de la bande-annonce, on apprend que mercredi a fréquenté huit écoles au cours des cinq dernières années. Elle est expulsée de son école actuelle lorsqu’elle décide de lâcher une bande de piranhas dans la piscine après l’équipe de natation. Il semble que quelqu’un ait embété son frère Pugsley.

Après cet acte de vengeance, Mercredi se dirige vers sa neuvième école : Nevermore Academy, l’endroit même où ses parents se sont rencontrés. Elle est complètement dans son élément dans cet établissement ou règne le mystère, le chaos et le meurtre. La bande-annonce est à voir en fin d’article.

Précédemment : Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán se sont transformés en Morticia et Gomez Addams dans un premier aperçu de la prochaine série de Netflix, Mercredi, centrée sur la fille de la famille Addams.

Jenna Ortega incarnera la Mercredi éponyme, tandis qu’Isaac Ordonez incarnera son frère Pugsley. Vanity Fair a partagé des premières images exclusives des parents Addams et leur progéniture dans toute leur splendeur gothique.

Des co-créateurs Al Gough et Miles Millar et produite et réalisée par Tim Burton, Mercredi racontera une nouvelle partie de l’histoire de la famille Addams, se concentrant sur la fille de la famille alors qu’elle vie ses années d’adolescente.

Présentée comme un « mystère détective et surnaturel », la série suivra Mercredi alors qu’elle navigue dans la vie à Nevermore Academy, un internat pour parias. L’adolescente « tente de maîtriser ses capacités psychiques émergentes, de contrecarrer une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très emmêlées à Nevermore ».

La série de huit épisodes mettra également en vedette Christina Ricci dans le rôle d’un nouveau personnage mystérieux. Ricci, bien sûr, est connue pour avoir jouer Mercredi Addams dans les films des années 90.

Pour le moment sans date, Mercredi devrait arriver sur Netflix au courant de l’année 2022.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Netflix