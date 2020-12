Obi-Wan Kenobi : L’acteur de Boba Fett dans la série mais dans un autre rôle ?

L’acteur Temuera Morrison de The Mandalorian rejoindrait la série Disney + Obi-Wan Kenobi, mais pas en tant que Boba Fett.

Depuis les diverses annonces de Disney+ sur les séries Star Wars à venir, les informations et autres rumeurs commencent à fuser. Parmi les rumeurs, il est dit que Temuera Morrison, qui joue actuellement Boba Fett dans la saison 2 The Mandalorian et qui a précédemment joué Jango Fett dans L’Attaque des Clones, intégrerait une autre série Star Wars mais dans un autre rôle.

Selon la chaine Youtube Kessel Run Transmissions, Morrison serait présent dans la série Obi-Wan Kenobi dans le rôle du Commandant Cody, un personnage connu des fans de Clone Wars.

Cody était un allié de premier plan pour les Jedi dans The Clone Wars, bien qu’il ait été parmi les premiers à leur tourner le dos et à tenter de tuer Obi-Wan lorsque l’empereur Palpatine a émis l’Ordre 66 dans Star Wars: La Revanche des Sith. Il n’a pas été montré à nouveau dans le canon de Star Wars, donc Cody pourrait être le meilleur candidat pour revenir et avoir une réunion émotionnelle avec l’un de ses anciens alliés Jedi.

La rumeur de la présence de Morrison dans la série Obi-Wan Kenobi tourne depuis un moment et semble donc de plus en plus possible. La même source a également abordé les rumeurs d’une série sur Lando Calrissian qui a été récemment confirmée par Disney, ainsi que d’un spin-off de Star Wars mettant en scène Cara Dune. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, les fans pensent qu’il pourrait s’agir de la série Rangers of the New Republic révélée en même temps que le projet Lando.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, on attend de voir si Disney+ confirme quelque chose à propos de Morrison dans la mini-série. Ce qui est certain, c’est que Dark Vador sera bien présent dans la série Obi-Wan Kenobi.

En attendant, Morrison devrait être présent dans le final de The Mandalorian ce vendredi 18 décembre.

Source : Kessel Run Transmissions / Crédit ©Disney+