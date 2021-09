Wednesday : Gwendoline Christie rejoint la série Famille Addams de Netflix

Gwendoline Christie de Game of Thrones rejoint la série Wednesday, nouvelle adaptation de La Famille Addams de Netflix.

Gwendoline Christie continue sa collaboration avec Netflix. Alors qu’on la verra bientôt dans l’adaptation de Sandman, l’actrice de Game of Thrones rejoint la série Wednesday (Mercredi), nouvelle adaptation de La Famille Addams, centrée sur la fille de la famille et ses années à l’université.

Christie incarnera le nouveau personnage Larissa Weems, la directrice de l’école de Mercredi, Nevermore Academy. Malheureusement pour la jeune Addams, Larissa a une dent contre son ancienne camarade de classe : la mère de Mercredi, Morticia Addams.

Wednesday retrace les années d’étudiante de Wednesday Addams alors qu’elle tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une tuerie monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère effrayant qui a impliqué ses parents il y a 25 ans.

Jenna Ortega (You, Jane the Virgin) joue le rôle de Mercredi, avec Luis Guzmán et Catherine Zeta-Jones dans le rôle de ses parents, Gomez et Morticia Addams. Pour compléter le reste de la famille Addams, Issac Ordonez a été choisi comme Pugsley, Victor Dorobantu jouera Thing (La Chose) et George Burcea est Lurch.

Tim Burton réalisera les huit épisodes de la série, tandis que les créateurs de Smallville, Al Gough et Miles Millar, seront les showrunners et les producteurs exécutifs.

La série n’a pas encore de date de sortie.

Source : Deadline / Crédit ©DR