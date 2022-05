Fox saison 2022/23 : 9-1-1 Lone Star et 2 autres séries renouvelées ; 9-1-1 et The Resident en attente

La Fox renouvelle 9-1-1 Lone Star, Welcome to Flatch et Call Me Kat, tandis que 9-1-1 et The Resident sont encore en attente.

Aujourd’hui démarre les Upfronts, le moment de l’année où les chaines américaines annoncent leurs grilles pour la rentrée prochaine. Alors que la majorité des Networks ont annoncé les séries et programmes qui reviendront l’année prochaine, la Fox est un peu à la traine. Cela est en grande partie dû à des négociations qui prennent du temps.

Alors que les Upfronts de la Fox ont lieu aujourd’hui, on apprend enfin que 9-1-1 Lone Star reviendra bien pour une saison 4. La série de pompiers s’assure ainsi d’une saison supplémentaire mas ce n’est pas encore le cas pour la série mère 9-1-1 et The Resident qui sont encore en attente.

Selon Deadline, les négociations pour ces deux séries se prolongent parce que la chaine semble avoir concentré son attention sur les décisions difficiles et les renouvellements de séries qui étaient dans la bulle, et celles qui étaient plus évidentes ont fini par prendre plus de temps dans la dernière ligne droite. Les négociations de renouvellement sont plus compliquées maintenant que Fox et le studio 20th Television qui produit 9-1-1 et The Resident ne font plus partie de la même société suite à l’acquisition du studio par Disney.

« Nous sommes en négociations de bonne foi [pour 9-1-1 et The Resident] », a déclaré le PDG de Fox Entertainment. « Sur la base de la longue histoire avec 20th Television, je pense que nous sommes en assez bonne forme. Nous adorons Ryan et sommes ravis que Lone Star soit verrouillé. »

Autre renouvellement, celui de la comédie Welcome to Flatch, créée par Jenny Bicks et produite par Paul Feig. Basée sur le format britannique This Country, la série suit une équipe de documentaire qui se propose d’explorer la vie des habitants de la petite ville américaine de Flatch. On est ainsi entre The Office, Parks and Recreation et Modern Family dans le genre « mocumentary ».

Ce renouvellement est un peu surprenant parce que les chiffres ne sont pas excellents, cependant, le studio Lionsgate et la chaine ont décidé de donner sa chance à ce « projet passion. » La série survie aussi probablement parce que Pivoting qui était acclamée par les critiques et avait de grandes chances de renouvellement a finalement été annulée pour des raisons de coûts et de logistiques.

Pour finir, Call Me Kat, la série portée par Mayim Bialik et co-produite par son collègue de The Big Bang Theory Jim Parsons, reviendra pour une saison 3. Il s’agit aussi d’une adaptation d’une comédie britannique, Miranda. La saison 2 s’est terminée ce mois-ci.

Source : Deadline / Crédit ©Fox