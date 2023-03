Willow : Disney+ annule la série après une saison

Il n’y aura pas de saison 2 pour Willow, Disney+ annule la série vasé sur le film de Ron Howard.

Il n’y aura pas de deuxième saison de Willow. La série originale de Disney+, basée sur le film fantastique de 1988 réalisé par Ron Howard, vient d’être annulée. La nouvelle survient deux mois après que la première saison de huit épisodes de la série, qui a servi de suite au film classique, a mis fin à sa diffusion sur la plateforme de streaming.

Willow, dont l’intrigue reprend des années après les événements du film, n’a pas eu l’impact culturel de l’original mais a été bien accueillie par la critique, obtenant un rating de 83% sur Rotten Tomatoes. Bien que la série ne se poursuive pas, Willow reste une propriété intellectuelle importante dans la bibliothèque Lucasfilm, elle pourrait donc être revisitée à l’avenir.

La série a introduit de nouveaux personnages et s’est déroulée dans un monde où prospèrent les brownies, les sorciers, les trolls et autres créatures mystiques. Un groupe improbable de héros se lance dans une dangereuse quête vers des endroits bien au-delà de chez eux, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unir pour sauver leur monde.

Warwick Davis, la star du film original, a repris son rôle-titre en tant que Willow Ufgood. A ses côtés, on trouvait Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel et Tony Revolori.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+