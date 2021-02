La Chronique des Bridgerton saison 2 : La série trouve sa nouvelle star féminine

Simone Ashley de Sex Education décroche le lead féminin pour la saison 2 de la série La Chronique des Bridgerton.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton a trouvé sa nouvelle star. L’actrice de Sex Education, Simone Ashley, a décroché le rôle majeur de la saison 2 de Kate Sharma dans la série Shondaland de Netflix. Elle attirera l’attention du frère aîné des Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey).

Selon la description officielle du personnage, Kate est «nouvellement arrivée à Londres» et est une «jeune femme intelligente et têtue qui ne se laisse faire par personne – Anthony Bridgerton inclus ».

Ce nouvel intérêt amoureux vient du deuxième livre des romans Bridgerton de Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me, dans lequel son nom est Kate Sheffield.

Simone Ashley est surtout connue pour avoir joué Olivia dans la série Sex Education de Netflix. Elle est également apparue dans la série Broadchurch et le film Detective Pikachu.

Le tournage de la saison 2 démarrera au printemps 2021 au Royaume-Uni.

Source : EW / Crédit ©Netflix