House of the Dragon saison 2 : Comment la scène mortelle diffère des livres (spoilers)

Commet la scène mortelle avec Blood et Cheese dans le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon est différente dans les livres. Spoilers.

Après avoir clôturé la saison 1 avec la mort rapide et choquante d’un enfant – le fils de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Lucerys Velaryon – House of the Dragon a ouvert sa seconde saison avec une série de choix motivés par le chagrin et de plans insidieux qui ont conduit au meurtre le plus horrible d’un autre enfant : Jaehaerys Targaryen, le petit-fils d’Alicent Hightower (Olivia Cooke).

Le petit Jaehaerys, fils du roi Aegon II (Tom Glynn-Carney) et de la reine Helaena (Phia Saban), est tué dans son lit par deux hommes surnommés « Blood et Cheese », l’un d’eux étant un ancien membre imposant du City Watch et l’autre le chasseur de rats royal. Le duo s’est faufilé dans le palais sous la direction de Daemon Targaryen (Matt Smith) pour trouver et tuer Aemond Targareyn (Ewan Mitchell) afin de se venger de Rhaenyra pour le rôle d’Aemond dans la mort de Luke.

Jaehaerys est tué à la place lorsque Blood et Cheese n’arrivent pas à trouver Aemond, et tombe sur la reine Helaena et ses deux jumeaux endormis – un garçon et une fille – et demande à savoir lequel est le garçon, car ils croient que cela satisfera la requête « un fils pour un fils » de Daemon. Helaena montre son fils, puis s’enfuit avec sa fille, Jaehaera, vers la chambre de sa mère Alicent. Là, elle retrouve Alicent en train de coucher avec Criston Cole (Fabien Frankel).

Une scène différente dans les livres

Toute cette séquence d’assassinat brutal diffère de plusieurs manières de l’acte odieux commis dans le livre de George R.R. Martin « Fire & Blood », le livre de l’univers « Game of Thrones » qui raconte l’histoire fictive de la famille Targaryen et sert de source pour House of the Dragon.

Dans « Fire & Blood », Jaehaerys est toujours tué par Blood et Cheese, mais dans le livre, les « historiens » de Westeros disent que les hommes n’ont pas été explicitement chargés par Daemon Targaryen de tuer Aemond comme ils le sont dans la série, mais ont simplement reçu l’ordre « œil pour œil, fils pour fils. » Également dans le livre, Rhaenyra n’appelle pas à la mort d’Aemond.

Aussi dans le livre, le meurtre de Jaehaerys a lieu dans la chambre d’Alicent, pas dans celle d’Helaena, où Blood et Cheese attache Alicent et l’utilise comme appât en attendant qu’Helaena et les enfants entrent et lui disent bonsoir. De plus, plutôt que de pointer du doigt Jaehaerys pour montrer qu’il est le garçon et choisir de l’envoyer à sa mort, Helaena choisit son plus jeune fils, Maelor, pour qu’il meure, en espérant que Blood et Cheese épargnent Jaehaerys, mais ils tuent Jaehaerys quand même.

« L’une des difficultés liées à l’adaptation de « Fire & Blood » est qu’il y a ce récit intentionnellement contradictoire dans le livre où il y a souvent ces trois points de vue différents sur l’histoire qui ne s’alignent pas les uns avec les autres, » a déclaré le showrunner Ryan Condal à Variety. « C’est donc notre travail en tant qu’adaptateurs d’essayer de trouver la ligne objective à travers cela pour amener le public dans le récit tel que nous le voyons avoir été présenté. »

House of the Dragon, c’est chaque lundi sur Max.

