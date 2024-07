House of the Dragon saison 2 : Apparition surprise dans l’épisode 3 (spoilers)

Le showrunner Ryan Condal se confie sur ce caméo surprise dans l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon. Spoilers.

Le troisième épisode de la saison 2 de House of the Dragon a livré une surprise venue choquer même le prince Daemon Targaryen (Matt Smith).

Daemon arrive au sinistre château de Harrenhal pour revendiquer le perchoir ancestral de House Strong et établir une forteresse dans les Riverlands, même si tout le monde finit par ne pas se battre. Depuis que son ancêtre Aegon Targaryen a fait exploser la forteresse avec le feu du dragon lors de la conquête de Westeros, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les tours, aujourd’hui à moitié en ruine, seraient hantées. Daemon est en proie à des visions et à des sons effrayants dès qu’il met le pied sur le terrain pendant cette nuit pluvieuse.

Une vision en particulier se détache : il reçoit la visite de Rhaenyra Targaryen, mais pas de sa femme actuelle, interprétée par Emma D’Arcy. Au lieu de cela, il voit la jeune Rhaenyra incarnée par Milly Alcock. Elle lui apparaît alors qu’elle s’occupe de la forme sans vie du fils décédé d’Aegon II, Jaehaerys Targaryen, l’enfant brutalement assassiné dans le premier épisode de la saison 2.

Alcock, bien sûr, a été la première à incarner Rhaenyra dans sa jeunesse dans House of the Dragon, face à Emily Carey dans le rôle de la jeune Alicent Hightower pour les cinq premiers épisodes de la saison 1. D’Arcy et Olivia Cooke ont officiellement repris les rôles dans l’épisode 6 lorsqu’un saut dans le temps dans l’histoire a amené ces personnages à l’âge adulte.

« C’était très facile en termes de volonté », a déclaré le co-créateur de la série Ryan Condal à Entertainment Weekly à propos de ce caméo surprise de la saison 2. « Nous étions enthousiasmés par cette perspective. Milly avait hâte de revenir et tout le monde était ravi de la retrouver. »

Alcock a depuis décroché le rôle très médiatisé de Supergirl et apparaîtra dans plusieurs projet de super-héros DC, à commencer par Superman de l’année prochaine, qui est actuellement en tournage. « Elle est très occupée, donc c’était difficile de s’adapter au planning, mais nous l’avons essentiellement accueillie pendant quelques jours dès le début de la production », explique Condal. « Je pense que l’un de nos plus grands exploits a été de garder cela secret jusqu’au bout, étant donné que cela s’est produit dès le début. »

Condal explique la présence de cette version de Rhaenyra en particulier : « Au lieu de guerres, de dragons ou d’images d’horreur, il s’agissait plutôt de lui hanté par ces gens à qui il a fait du mal dans le passé, en particulier la jeune Rhaenyra ».

Il ajoute : « C’est la fille qui lui a retiré son droit, pas la Rhaenyra plus âgée jouée par Emma D’Arcy. C’est cette version de Rhaenyra qui l’a destitué en tant qu’héritier du trône. Au fur et à mesure que vous verrez son histoire se dérouler à Harrenhal, il y a un élément dans lequel Daemon doit tenir compte de son passé, des choix qu’il a faits et des choses qu’il a faites. »

Condal a déclaré en 2022 qu’il n’avait pas l’intention de ramener Alcock ou Carey pour la saison 2 de House of the Dragon, mais qu’il ne « fermait la porte à rien ». Le caméo est né du désir de raconter une histoire de maison hantée pour Daemon à Harrenhal et de confronter ce qui le terrifie le plus.

House of the Dragon, c’est chaque lundi sur Max.

Source : EW / Crédit ©HBO