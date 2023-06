Game of Thrones : Emilia Clarke ne jouera pas Daenerys dans le spin-off de Jon Snow

Emilia Clarke dit qu’elle ne reprendra pas son rôle de Daenerys dans la série spin-off de Game of Thrones centrée sur Jon Snow pour des raisons évidentes.

Il ne semble pas que la mère des dragons reviendra dans l’univers de Game of Thrones si le spin-off centré sur Jon Snow avec Kit Harington se concrétise… pour des raisons évidentes.

Dans une récente interview avec Extra, on a demandé à Clarke si elle prévoyait de reprendre son rôle de Daenerys dans le projet, qui porte le titre provisoire Snow. « Je ne pense pas », a déclaré l’actrice britannique, ajoutant : « Kit, je t’aime ! Je vais regarder [cette série] à cause de toi, ou je vais te dire que je l’ai fait. »

Après avoir noté qu’Harington ne l’avait pas appelée pour revenir dans le monde de Westeros, Clarke a abordé le sujet qui fâche : « Pour info, tu m’as tuée… spoiler alert ! »

Les téléspectateurs de Game of Thrones se souviendront bien sûr que Jon Snow a effectivement tué Daenerys – sa petite amie/tante/reine – dans le dernier épisode en lui plongeant un poignard dans le cœur après qu’elle se soit transformée en Mad Queen. En guise de punition, il a été exilé à la Garde de Nuit et s’est dirigé au-delà du Mur avec les Free Folk survivants.

L’année dernière, nous avons appris qu’une série dérivée en était aux premiers stades de développement, Harington étant attaché à reprendre son rôle mais aussi en producteur. Le créateur de ce vaste univers, George R.R. Martin, a confirmé plus tard le projet et a révélé que c’était l’idée de Harington.

Evidemment, il a toujours été peu probable que Daenerys soit un personnage majeur dans cette suite centrée sur Jon Snow, mais il n’était pas – et n’est toujours pas – impossible qu’elle puisse apparaître dans un flashback ou une séquence de rêve. Pour le moment, ce n’est pas d’actualité.

Pour finir, Clarke a confié qu’elle n’a toujours pas regardé House of the Dragon, la série sur la famille Targaryen. « C’est comme si quelqu’un vous disait : ‘Voulez-vous retourner dans votre lycée et les regarder faire des trucs que vous faisiez quand vous étiez à l’école ?’ Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait tellement bizarre. »

Mais cependant, elle a ajouté : « j’adore voir ma perruque sur la tête de tout le monde – c’est magnifique. »

Emila Clarke a laissé le monde de Westeros derrière elle et entre désormais dans l’univers Marvel avec la série Secret Invasion qui arrive sur Disney+ le 21 juin.

Source : Extra / Crédit ©HBO