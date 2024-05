Tomb Raider : Prime Video commande une série adaptée du jeu vidéo

Prime Video commande une série adaptée du célèbre jeu vidéo Tomb Raider, produite et écrite par Phoebe Waller-Bridge.

C’est officiel, Prime Video a passé une commande pour Tomb Raider, une adaptation en série de la franchise de jeux vidéo bien-aimée dirigée par l’auteure de Fleabag Phoebe Waller-Bridge.

Amazon a officialisé la nouvelle lors de sa présentation Upfront cette semaine, plus d’un an après que le site THR a rapporté pour la première fois que Waller-Bridge était chargée d’écrire les épisodes et de servir de productrice exécutive.

Pour le moment, aucune actrice n’est attachée au rôle principal iconique de Lara Croft.

« Si je pouvais dire à mon moi adolescente que cela arriverait, je pense qu’elle exploserait », a déclaré Waller-Bridge dans un communiqué. « Tomb Raider a joué un rôle majeur dans ma vie et je me sens incroyablement privilégiée de le présenter à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés. Lara Croft compte beaucoup pour moi, comme pour beaucoup, et j’ai hâte de me lancer dans cette aventure. »

Jennifer Salke, directrice d’Amazon MGM Studios, a ajouté : « Je suis très heureuse d’annoncer que nous avons commandé la série épique et globe-trotter Tomb Raider à l’incroyablement douée lauréate d’un Emmy Award Phoebe Waller-Bridge et à l’équipe de Crystal Dynamics. Les fans et les nouveaux venus peuvent s’attendre à des aventures exaltantes qui honorent l’héritage de ce personnage emblématique. »

Sur grand écran, Angelina Jolie a incarné l’aventurière dans Lara Croft : Tomb Raider de 2001 et sa suite de 2003 Lara Croft Tomb Raider : le Berceau de la vie. Puis en 2018, c’est Alicia Vikander, lauréate d’un Oscar, qui a pris le relais du personnage dans un nouveau film Tomb Raider.

Pendant ce temps, dans les jeux vidéo Tomb Raider développés par Crystal Dynamics et Eidos Montréal et publiés par Square Enix, six actrices au total ont doublé Lara Croft en VO, dont Keeley Hawes et l’actrice de Grey’s Anatomy, Camilla Luddington. De plus, Hayley Atwell sera la voix de Lara dans une prochaine série animée de Netflix qui reprend après les événements de la trilogie rebootée du jeu vidéo.

Crédit ©DR/Getty Images