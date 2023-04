Orphan Black : Le producteur tease plus de spin-offs après Echoes

Le producteur d’Orphan Black tease plus de séries spin-offs dans cet univers après Echoes qui verra Krysten Ritter dans le rôle principal.

L’univers de la série Orphan Black est sur le point de revenir cette année avec la série Orphan Black Echoes, spin-off en préparation pour la chaine AMC. Ce monde de clones est très vaste et il y a vraiment de quoi l’explorer.

Dans un nouvel article de Broadcast Now, le président de Boat Rocker Studios, Jon Rutherford, a teasé ce que les fans peuvent attendre d’Echoes, et a également révélé que leur objectif était de créer encore plus de séries dérivées d’Orphan Black.

« Nous voyons cela comme un premier volet dans le nouvel univers et AMC partage notre vision », a expliqué Rutherford. « Ils ont beaucoup d’expérience dans ce domaine avec des franchises comme The Walking Dead et Breaking Bad. »

« Il y a toujours eu un vif intérêt à retourner dans l’univers d’Orphan Black des deux côtés [AMC et Boat Rocker], mais il s’agissait de trouver la bonne dynamique créative pour faire avancer la franchise », a déclaré Rutherford dans l’interview. « Il y a plusieurs chemins différents que cela aurait pu emprunter, mais la solution d’Anna [Fishko la showrunner] est le point de départ idéal pour continuer l’histoire. »

Orphan Black: Echoes suit un groupe de femmes alors qu’elles se frayent un chemin dans la vie de l’autre et se lancent dans un voyage passionnant, perçant le mystère de leur identité et découvrant une histoire déchirante d’amour et de trahison. Krysten Ritter jouera le rôle de Lucy, une femme qui a une histoire d’origine inimaginable et qui essaie de trouver sa place dans le monde.

Anna Fishko sera showrunner et scénariste d’Orphan Black: Echoes, tandis que le co-créateur de la série John Fawcett reviendra en tant que producteur exécutif et réalisateur. La série met également en vedette Keeley Hawes, Amanda Fix et Avan Jogia.

La série originale Orphan Black a duré 5 saisons entre 2013 et 2017 et a permis à sa star Tatiana Maslany de recevoir un Emmy Award pour son incroyable performance, jouant différents personnages dans la série.

Orphan Black: Echoes devrait arriver au courant de l’année sur AMC.

