Mr. and Mrs. Smith : Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge pour le reboot en série

Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge s’associent pour le reboot de Mr. and Mrs. Smith en série pour Amazon.

Voilà un duo auquel on ne s’attendait pas forcément mais qui est clairement très intéressant et pourrait bien être explosif. Les lauréats aux Emmy Awards Donald Glover (Atlanta) et Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), font équipe pour le reboot en série de Mr. and Mrs. Smith, le film de 2005 qui mettait Brad Pitt et Angelina Jolie en vedette. ils jouaient alors un couple marié d’assassins secrets embauchés pour s’entre-tuer.

Glover et Waller-Bridge seront non seulement ensemble dans les rôles-titres de la série mais ils sont également co-créateurs, avec Francesca Sloane (Fargo), qui servira de showrunner. Il s’agit là d’une nouvelle tentative en série puisqu’un pilote pour un reboot avec Jordana Brewster et Martin Henderson a été filmé en 2007 par ABC, mais n’a pas été retenu.

« Quelle équipe de rêve ! » a déclaré Jennifer Salke, la directrice d’Amazon Studios dans un communiqué. « Donald et Phoebe sont deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce sera le cas pour notre public mondial, que ces deux forces de la nature collaborent en tant qu’équipe créative puissante. Mr. and Mrs Smith est une propriété emblématique, et nous avons hâte de voir comment Donald, Phoebe et Francesca se l’approprient. »

Glover joue actuellement dans la comédie FX Atlanta, qu’il a également créé. Il a remporté l’Emmy pour acteur principal dans une comédie en 2017 pour Atlanta, qui devrait revenir pour sa troisième saison plus tard cette année. Quant à Waller-Bridge, elle a joué dans la comédie Fleabag qu’elle a créé et pour laquelle elle a remporté trois Emmys en 2019 pour son écriture, son jeu et sa production dans la saison 2. Elle a également créé le thriller Killing Eve, qui devrait entrer dans sa quatrième saison.

Cette série sera une nouvelle collaboration pour le duo qui s’est croisé sur le film Solo A Star Wars Story en 2018. Waller-Bridge était la voix de L3-37, le compagnon droïde de Lando Calrissian incarné par Glover.

