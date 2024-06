The Boys saison 4 : Qui joue Jeffrey Dean Morgan dans la série ?

Le rôle de Jeffrey Dean Morgan expliqué dans la saison 4 de The Boys. Spoilers.

The Boys est enfin de retour avec les trois premiers épisodes de la saison 4 qui ont été mis en ligne cette semaine. Et comme les fans les plus fidèles le savent, Jeffrey Dean Morgan a rejoint la série pour la nouvelle saison.

L’équipe derrière The Boys a tenté de garder secret le rôle de Jeffrey Dean Morgan dans la saison 4, mais évidemment, des fuites en ligne ont réussi à identifier le personnage des mois auparavant, si vous saviez où chercher. Aujourd’hui, avec les premiers épisodes enfin sortis, ce n’est plus un secret.

L’ancien de Supernatural (série du même créateur de The Boys) fait ses débuts dans le premier épisode en tant que Joe Kessler, un personnage tiré des comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Alors que Butcher (Karl Urban) attend devant le bureau de Mallory (Laila Robins) au Bureau des Affaires de Super-héros, il est approché par ce vieux camarade.

« C’est un ancien collègue de Butcher », avait déclaré le showrunner Eric Kripke à Entertainment Weekly. « Je peux vous dire qu’il partage une grande partie des inquiétudes et de la haine de Butcher envers les super-héros. Cela vient vraiment de l’idée que tout le monde dans The Boys essaie toujours de retenir Butcher. Alors que se passerait-il s’il commençait à travailler avec quelqu’un qui veut le faire avancer ? »

Kessler est un personnage relativement petit mais qui reste important dans les bandes dessinées. Il travaille comme analyste à la CIA, mais il est surtout l’une des principales sources d’informations de Butcher sur les supers. Kessler a reçu le surnom de Monkey, du nom de deux singes verts… eh bien… qui lui ont fait des trucs pas très catholiques à ses deux oreilles alors qu’ils visitaient un bordel. Après tout, on est dans The Boys, on a vu bien pire…ce début de saison avec une orgie de Splinter en est la preuve.

Dans la série, cela fait apparemment 11 ans que Kessler et Butcher ne se sont pas vus – et nous pouvons comprendre pourquoi les deux se sont liés. « Karl est une meilleure version de moi, mais nous sommes le même putain d’enfoiré », avait précédemment déclaré Morgan à EW. « Travailler avec ça est tellement amusant. »

Dans la saison 4 de The Boys, des camps se sont formés autour de Protecteur (Antony Starr) et Stella (Erin Moriarty) alors que le problème du super-héros prend une tournure inspirée du mouvement MAGA. Sœur Sage (Susan Heyward), la personne la plus intelligente du monde et la plus récente membre des Sept, prépare lentement un coup d’État qui placerait la députée et candidate principale Victoria Neuman (Claudia Doumit) à la présidence, ainsi que de mettre les super-héros en position de force dans la loi du pays.

Il a maintenant été confirmé que la saison 4 sera l’avant-dernière saison alors que la série se prépare à se terminer avec la prochaine saison 5.

La saison 4 de The Boys a démarré ce jeudi avec ses trois premiers épisodes et sortira désormais un épisode par semaine sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©Prime Video