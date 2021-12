The Witcher saison 2 : Ecoutez un morceau de la bande-originale

Ecoutez un morceau de la bande-originale de la saison 2 de la série The Witcher.

Milan Records a sorti un nouveau single de la bande originale de la saison 2 de The Witcher par le compositeur Joseph Trapanese. Ce nouveau titre, « Kaer Morhen », est la dernière de l’album complet de la bande originale, qui présente la musique de la deuxième saison très attendue de la série fantastique épique de Netflix.

Nommé d’après l’emplacement du tristement célèbre donjon où les Witchers sont entraînés, « Kaer Morhen » est un numéro à cordes lourdes plein d’émotions. Le morceau est à écouter en fin d’article et la couverture de la BO est à voir ci-dessous.

Disponible le vendredi 17 décembre, la bande-originale de The Witcher: Saison 2 présente une partition originale de Joseph Trapanese ainsi que trois pistes vocales supplémentaires interprétées par l’acteur Joey Batey, qui joue le rôle de Jaskier dans la série et est la voix derrière la chanson à succès de la saison 1 « Toss a Coin to Your Witcher ».

La bande originale fait suite au succès massif de la bande originale de la saison 1, qui a amassé près de 300 millions de streams d’albums dans le monde depuis sa sortie.

La saison 2 de The Witcher démarre ce vendredi 17 décembre.

The Witcher saison 2 – bande-originale – Kaer Morhen

.