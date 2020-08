The Crown : Jonathan Pryce sera le Prince Philip dans les deux dernières saisons

Jonathan Pryce sera le Prince Philip dans les deux dernières saisons de la série royale The Crown.

La Reine Elisabeth II d’Imelda Staunton a trouvé son Prince Philip. Jonathan Pryce (Brazil, Game of Thrones, Les Deux Papes), rejoint le casting de la série The Crown pour ses deux dernières saisons dans le rôle du mari de la Reine d’Angleterre.

Pryce est le troisième acteur a incarné le personnage. Le rôle du prince Philip était auparavant joué par Matt Smith et est actuellement interprété par Tobias Menzies. La Reine est actuellement jouée par Olivia Colman qui a succédé à Claire Foy. Leslye Manville a récemment été annoncée dans le rôle de la troisième itération de la Princesse Margaret.

La saison 4 de The Crown arrivera plus tard cette année et mènera les téléspectateurs jusqu’en 1990, lorsque Margaret Thatcher a été évincée de son poste de Premier ministre. Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) jouera le rôle de Thatcher, tandis que la princesse Diana (interprétée par Emma Corrin) jouera également un rôle central dans la nouvelle saison, épousant le prince Charles (Josh O’Connor) en 1981.

On ne devrait pas voir la saison 5 de The Crown avant 2022 du au retard de tournage provoqué par la pandémie de COVID-19. La production prend son temps pour ajuster le tournage aux normes sanitaires.

Alors que la série devait se terminer après la saison 5, elle aura finalement une sixième saison pour finir son histoire. En attendant, les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix.

