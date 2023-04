The Penguin : Premier teaser pour la série spin-off de The Batman

Découvrez la première bande-annonce de The Penguin, la série spin-off de The Batman avec Colin Farrell.

HBO Max, bientôt rebaptisé simplement Max, a révélé la première bande-annonce pour la série The Penguin, spin-off de The Batman qui voit Colin Farrell reprendre son rôle de méchant qu’il tenant dans le film.

Les premières images ont été dévoilées durant la conférence de lancement de Max qui a fait plusieurs annonces concernant ses programmes à venir. Comme on peut s’y attendre, Oswald Cobblepot tente de faire la loi dans les rues de Gotham de la manière forte.

Commandée il y a plus d’un an, la série dramatique en huit épisodes « continue la saga épique du crime » que le cinéaste Matt Reeves a commencée en 2022 avec The Batman et se concentre sur le personnage joué par Colin Farrell dans le film.

Le casting annoncé précédemment comprend également Cristin Milioti (How I Met Your Mother) dans le rôle de Sofia Falcone, fille du chef du crime Carmine Falcone ainsi que Clancy Brown (Dexter New Blood) qui incarne le gangster Salvatore Maroni.

Aussi au générique de la série : Rhenzy Feliz (Runaways), Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O’Connell (Outer Range), Michael Zegen (La Fabuleuse Mme Maisel), Theo Rossi (Sons of Anarchy), Scott Cohen (Gilmore Girls), James Madio (The Offer), Carmen Ejogo (Your Honor), François Chau (The Expanse) et David H. Holmes (High Fidelity).

The Penguin est produit par Reeves, Farrell, Dylan Clark, Lauren LeFranc (qui est scénariste et showrunner), Craig Zobel (qui a réalisé les trois premiers épisodes) et Bill Carraro.

Comme le souligne la vidéo ci-dessous, la série est actuellement en production et arrivera bientôt sur Max. Quant à la diffusion française, on imagine que ce sera sur Prime Video via le pass Warner mais rien n’est confirmé.

The Penguin – Teaser

Source : TVLine / Crédit ©Max/Warner Bros