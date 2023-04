The Big Bang Theory : Nouvelle série annoncée dans le même univers

Warner Bros Discovery annonce une nouvelle série dans l’univers de The Big Bang Theory qui arrivera sur Max, ex HBO Max.

L’univers de The Big Bang Theory n’a pas fini de s’étendre. Alors que Young Sheldon en est actuellement à sa saison 6 sur CBS, une autre série spin-off verra bientôt le jour sur Max, le nouveau service streaming de Warner Bros Discovery qui combine les plateformes HBO Max et Discovery+.

Warner Bros. Discovery a annoncé mercredi que le producteur exécutif Chuck Lorre développait une nouvelle série comique dérivée de The Big Bang Theory, mais pour le moment, les détails restent secrets. On ne sait donc pas si ce sera centré sur des personnages connus de la série originale ou si ce sera de nouveaux personnages. On ne sait pas non plus si c’est une continuation ou une série préquelle.

Comme dit plus haut, Young Sheldon en est actuellement à sa saison 6 et a déjà été renouvelée pour une saison 7 qui pourrait être la dernière. Selon TV Line, des conversations sont en cours pour savoir si la série centrée sur l’enfance de Sheldon Cooper au Texas ira au-delà.

The Big Bang Theory détient actuellement le record de la comédie multi-caméras la plus ancienne de la télévision, ayant duré 279 épisodes au cours de ses 12 saisons, entre 2007 et 2019. La série mettait en vedette Johnny Galecki (Leonard Hofstdter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler), Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski-Wolowitz) et Kevin Sussman (Stuart Bloom).

On attend d’en savoir plus sur cette série qui devrait être disponible en France sur le Pass Warner via Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©CBS/Warner Bros