Batwoman saison 3 : Le premier Joker Noir et twist Poison Ivy (spoilers et promo)

Nick Creegan s’exprime sur le fait qu’il est le premier Joker Noir de DC Comics et nouveau twist Poison Ivy dans Batwoman. Spoilers.

La saison 3 de Batwoman est revenue ce mercredi sur la CW et la série continue de surprendre épisode après épisode. L’une des intrigues les plus intrigantes de la saison est la transformation de Marquis Jet (Nick Creegan), le frère de Ryan, en la nouvelle version de la série du Joker. Si la fin de la première partie de la saison a donné un aperçu de cette transformation, l’épisode « Trust Destiny« , a exposé en public son extravagance et ses tendances crapuleuses de Joker.

Notez bien qu’il n’est pas le Joker original, il est en quelque sorte son héritier. La première moitié de la troisième saison de Batwoman a révélé les liens de Marquis avec le Joker original – en particulier, qu’il a été traumatisé par le buzzer du Joker lorsqu’il était enfant. Ryan a ainsi désormais son propre Joker en la personne de son frère.

Dans une récente interview avec The Wrap, Creegan a expliqué sa réaction d’être le premier acteur Noir à incarner le Joker et a expliqué comment son approche du méchant emblématique impliquerait des « morceaux » d’autres acteurs qui ont joué le personnage.

« C’est drôle parce que je me suis déguisé pour Halloween, je me suis déguisé en Joker de Jared Leto en 2016 ou 2015 », a expliqué Creegan. « Et ce que j’ai vraiment aimé à propos de son Joker, c’est à quel point il était différent de toutes les autres interprétations, n’est-ce pas ? Il portait des chaînes et il avait des dents en or. Et il était comme cette nouvelle version différente du Joker. »

Un Joker différent

S’il s’inspire de ceux qui l’ont précédés, Creegan dit avoir apporté sa touche personnelle : « Et pour Marquis, étant donné qu’il est si nouveau et qu’il aime beaucoup la mode, il aime beaucoup être lui-même. Par exemple, il y a une certaine vibe qui se dégage à laquelle les gens s’identifient probablement, en particulier le fait d’être de New York et, vous savez, un peu street, un peu edgy, drôle. Alors… J’ai essayé de prendre des petits éléments du Joker de Jared Leto, mais aussi en faisant en sorte d’intégrer le rire maniaque et juste l’engouement dans les yeux que j’ai vu dans Heath Ledger ou le Joker de Joaquin Phoenix. Il y a donc des morceaux que j’ai empruntés à beaucoup d’entre eux, mais [je] le rends toujours aussi original que possible. »

« Le rire, par exemple, est en fait mon propre rire », a poursuivi Creegan. « Les gens me disent : « Oh, ce rire de Joker est si bon ! » Je dis : « Ne pensez pas que je suis vraiment fou, mais c’est comme ça que je ris chaque fois que quelque chose est vraiment drôle. » J’ai donc un rire vraiment étrange, intéressant – je l’appelle mon rire d’auteur. C’est à moi. Alors oui, il y a des morceaux d’autres Jokers, mais c’est vraiment une version exagérée de ce que serait Nick dans cette situation. »

« L’un des aspects les plus intéressants de ce rôle est de savoir que je deviens finalement le Joker, n’est-ce pas ? C’était donc intéressant parce qu’une fan a tweeté l’autre jour, elle a dit « J’ai revu tous les épisodes après l’épisode 7 et j’ai pu voir Nick injecter subtilement des moments du Joker dans Marquis depuis le début » », a révélé Creegan. « Il y avait certains petits sourires narquois et des choses qui se passaient et le mécanisme se met en place. Donc, depuis le début, je m’amusais tellement à être charmant et à me nourrir de la vulnérabilité des gens, et vous savez, faire ressentir de l’empathie aux gens sur le plateau. »

Il ajoute : « Je n’ai pas vraiment eu de mal à équilibrer le charme parce qu’il y avait toujours cette nuance de folie. Et, vous savez, chaque réalisateur avec qui j’ai travaillé sur chaque épisode m’a toujours rappelé de ne pas oublie pas de superposer ça comme un petit peu de folie où on se demande si ce type va bien. »

Poison Ivy et trahison de Renée

Ailleurs, un autre personnage iconique a fait son entrée dans la série. Alors que Mary est complètement passée en mode Poison Ivy, Pam Isley, la Poison Ivy originale s’est réveillée presque 10 ans après avoir été desséchée par un sérum injecté par Renée Montoya, et cachée dans la Batcave.

Dans l’épisode, Ryan avait initialement l’intention d’injecter le sérum à Mary, mais a changé d’avis à la dernière seconde au milieu des menaces dangereuses de Marquis (il sait qu’elle est Batwoman) et de son instabilité croissante. Mary a pris cela comme un autre exemple de ses amis la sous-estimant et, dans une conversation avec Alice, a décidé de montrer à ses anciennes cohortes pourquoi c’était une erreur.

Pendant ce temps, Sophie s’est rendu compte que Renée avait menti à propos du buzzer Joker – elle l’avait toujours – et les utilisait pour trouver l’amour de sa vie, Pam. Se sentant toujours coupable d’avoir aidé Batman à l’enfermer dans la Batcave, Renée a réveillé sa petite amie perdue depuis longtemps avec un baiser (cliché). L’épisode s’est terminé avec la fuite des deux amoureuses et la Bat Team face à une nouvelle menace.

La semaine prochaine, les deux Poison Ivy vont enfin se rencontrer comme l’indique le titre – Meet Your Maker – et le montre la promo. Ryan (Javicia Leslie), Sophie (Meagan Tandy) et Luke (Camrus Johnson) tentent de retrouver l’OG Poison Ivy lorsque tous les signes indiquent la réapparition de Pamela Isley (Bridget Regan) à Gotham. Dans le même temps, Mary (Nicole Kang) se sent attirée par une force puissante et Alice (Rachel Skarsten) se sent soudain très protectrice envers sa demi-soeur. Pendant ce temps, Jada (Robin Givens) n’a pas renoncé à réhabiliter Marquis (Nick Creegan) et demande l’aide d’un vieil ami.

Notez que David Ramsey, alias John Diggle, fera son retour dans cet épisode.

Batwoman saison 3 – Promo 3×09 –Meet Your Maker