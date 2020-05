Saison 2020 / 2021 : Fox dévoile sa grille de rentrée

La chaîne Fox dévoile sa grille de rentrée pour la saison 2020 / 2021.

Alors que l’avenir de certaines séries reste encore à déterminer après l’épidémie de COVID-19, la chaîne Fox est la première des grandes Networks US à dévoiler son calendrier de la rentrée 2020 / 2021.

Tout d’abord, notez que les séries The Resident, Prodigal Son et Last Man Standing n’ont pas encore été renouvelées tandis que 911 et sa spin-off 911 Lone Star sont assurées de revenir la saison prochaine mais pas avant au moins la mi-saison, en 2021.

Les séries d’animations Les Simpson, Bless the Hearts, Bob’s Burgers et Family Guy reviendront avec de nouvelles saisons dès la rentrée. Duncanville et reviendra quant à elle à la mi-saison. La nouveauté The Great North devrait aussi être diffusée pour la mi-saison.

Du côté des séries qui sont sûres de ne pas revenir, Almost Family, BH90210 et Deputy ont été annulées aptès une saison et Empire s’est terminée le mois dernier.

Pour palier au manque de nouveautés à la rentrée, la chaîne proposera Next et Filthy Rich, deux séries déjà filmées qui étaient prévues pour cette saison 2019/2020 (probablement pour la mi-saison ou cet été) mais qui finalement feront leur début la saison prochaine.

La Fox a aussi acheté la série policière de Spectrum L.A.’s Finest avec Jessica Alba et Gabrielle Union. Cela lui fait ainsi un programme déjà prêt à diffuser à la rentrée.

Rentrée Fox – Saison 2020 / 2021

DIMANCHE

20h – The Simpsons

20h30 – Bless the Harts

21h – Bob’s Burgers

21h30 – Family Guy

LUNDI

20h – L.A.’s Finest

21h – neXt (nouveauté)

MARDI

20h – Cosmos: Possible Worlds

21h – Filthy Rich (nouveauté)

Source : Deadline / Crédit ©Fox