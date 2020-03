Star Wars L’Ascension de Skywalker : Le bêtisier avec Généraux Hux et Pryde

Découvrez des images du bêtisier du film Star Wars L’Ascension de Skywalker avec Domhnall Gleeson et Richard E. Grant.

Lucasfilm est actuellement en pleine promo du coffret DVD/Blu ray de Star Wars L’Ascension de Skywalker. Le film sera disponible en vidéo la semaine prochaine aux Etats-Unis et dès le mois prochain en France, c’est donc l’occasion de découvrir les premières images des bonus.

Le coffret contient ainsi quelques extras dont un bêtisier / vidéo dans les coulisses avec deux des méchants du film, les Généraux Hux et Pryde. Domhnall Gleeson était de retour dans la peau du Général Hux après son apparition dans Les Derniers Jedi et Richard E. Grant a fait ses débuts dans la saga dans le rôle du Général Pryde.

Les deux personnages, étant membres du Premier Ordre, sont assez sérieux dans le film, il est donc intéressant de les voir s’amuser sur le tournage du film et se tromper dans leurs dialogues. Il est sympa de voir un côté plus léger.

