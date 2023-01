Grey’s Anatomy saison 19 : Promo nostalgique pour dire au revoir à Meredith

Nouvelle promo pour le dernier épisode d’Ellen Pompeo en tant que personnage régulier dans Grey’s Anatomy.

Le prochain épisode de Grey’s Anatomy risque d’être riche en émotion puisqu’il marquera le départ (en tant que régulière) d’Ellen Pompeo qui joue le personnage principal de la série médicale de ABC depuis son lancement en 2005. En effet, Meredith Grey s’en va vers de nouvelles aventures mais elle reste la voix off et reviendra certainement plus tard.

La promo est tout de même pleine de nostalgie avec des images des saisons précédentes. On peut entendre Meredith dire : « C’est ici que j’ai appris à être docteure, c’est ici que j‘ai trouvé ma famille, c’est ici que je suis tombée amoureuse. Mais parfois, le changement a du bon, parfois le changement est tout ce qu’il faut. »

Le synopsis de l’épisode retour de la saison 19 se lit ainsi : « C’est le dernier jour de Meredith au Grey Sloan Memorial et les médecins prévoient une surprise d’adieu, tandis que Nick la confronte quant à l’avenir de leur relation. Ailleurs, les internes s’affrontent pour participer à la procédure révolutionnaire de transplantation cardiaque partielle de Maggie et Winston, et Richard pose à Teddy une question importante. »

Grey’s Anatomy revient le 23 février sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo Farewell Meredith