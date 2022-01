Dexter New Blood : Record d’audience de tous les temps pour la chaine Showtime

Dexter New Blood dépasse Homeland et devient la série Showtime la plus regardée de tous les temps.

Dexter New Blood assassine tout sur son passage et entre dans l’histoire de la chaine Showtime. Le final diffusé ce dimanche a été le programme le plus regardé depuis plus de huit ans, dépassant Homeland en 2013. Avec une moyenne de plus de 8 millions de téléspectateurs hebdomadaires sur toutes les plateformes, la série portée par Michael C. Hall devient ainsi la plus regardée de l’histoire de la chaine prémium américaine.

Diffusé dimanche dernier, le final a réuni le plus grand nombre de téléspectateurs de toutes les séries diffusées par Showtime depuis le final de la saison 3 de Homeland en 2013, totalisant 3 millions de téléspectateurs pour le seul dimanche. Un record de 2 millions de téléspectateurs a également rejoint les plateformes de streaming et à la demande, a indiqué la chaine via un communiqué de presse officiel.

« Nous sommes ravis de la réponse écrasante des millions de fans de Dexter: New Blood ces 10 dernières semaines. Qu’ils aient aimé le final ou qu’ils ne supportent pas de la voir se terminer, nous apprécions tellement leur passion. Nos plus sincères remerciements à Michael [C. Hall], [le showrunner de la série] Clyde [Phillips], [et les producteurs exécutifs] Scott [Reynolds] et Marcos [Siega] pour avoir livré une conclusion profondément puissante à notre série bien-aimée et extraordinaire. »

La série étant un tel succès pour Showtime, on pourrait penser qu’une suite est dans les tuyaux, mais pour le moment, il n’y a pas de plans officiels. Dexter New Blood a été conçue comme une série limitée.

Les 10 épisodes de Dexter New Blood sont disponibles en France sur MyCanal.

Source : Deadline / Crédit ©Showtime