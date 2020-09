Game of Thrones : Mort de Dame Diana Rigg alias Lady Olenna Tyrell

Dame Diana Rigg, connue pour ses rôles dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir et Game of Thrones, est décédée à l’âge de 82 ans.

Dame Diana Rigg, lauréate d’un Emmy Award et d’un Tony Award mieux connue des téléspectateurs sous le nom de Lady Olenna Tyrell dans Game of Thrones et de l’agent Emma Peel dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, est décédée à l’âge de 82 ans.

« Elle est décédée paisiblement tôt ce matin », a déclaré hier son agent dans un communiqué à la BBC. « Elle était chez elle avec sa famille qui a demandé l’intimité en cette période difficile. »

Rigg est apparue pour la première fois dans Game of Thrones en tant Lady Olenna Tyrell dans le deuxième épisode de la saison 3. Au total, elle est apparue dans 18 épisodes au cours de quatre saisons, avec sa dernière apparition dans le troisième épisode de la saison 7, «The Queen’s Justice». Le rôle lui a valu trois nominations consécutives aux Emmy Awards pour meilleure guest dans une série dramatique, de 2013 à 2015.

Mais le rôle qui a fait d’elle une star est venu en 1965 lorsqu’elle a été choisie comme l’agent Emma Peel dans la célèbre série d’espionnage britannique Chapeau Melon et Bottes de Cuir. apparaissant dans les saisons 4 à 6. Sa performance lui a valu deux nominations aux Emmy pour la meilleure actrice, en 1967 et 1968.

Elle a finalement remporté un Emmy Award en 1997 pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle de Mme Danvers dans la série limitée Rebecca. Parmi les autres distinctions, elle a gagné un BAFTA TV Award de la meilleure actrice pour son travail dans la minisérie de la BBC de 1990, Mother Love, et un Tony Award de la meilleure actrice pour la pièce de théâtre de Broadway en 1994, Medea.

Outre Game of Thrones, les crédits télévisés récents de Rigg incluent Detectorists, Victoria et You, Me and the Apocalypse. Elle apparaîtra pour la dernière fois dans la mini-série BBC / FX Black Narcissus (basée sur le roman de 1939 de Rumor Godden), dont la diffusion est prévue pour l’automne.

Crédit ©HBO