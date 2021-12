Grey’s Anatomy saison 19 : Les discussions de renouvellement sont en cours

Les discussions de renouvellement seraient en cours pour une saison 19 de Grey’s Anatomy.

Alors qu’Ellen Pompeo tente de mettre fin à la série, on apprend que ABC cherche bel et bien à continuer la série médicale à la longévité record. Selon Deadline, les discussions auraient été entamées pour une saison 19 et pour convaincre Ellen Pompeo de revenir pour une année supplémentaire.

Pompeo, qui au cours des deux dernières années a exprimé ouvertement son désir de mettre un terme à Grey’s Anatomy, a accepté au printemps dernier un contrat d’un an pour la saison 18. Elle était l’une des trois autres membres de la distribution originale dont les contrats se terminaient à la fin de la saison 17. Les deux autres, Chandra Wilson et James Pickens Jr., ont signé de nouveaux contrats sur plusieurs années.

Quand la série a été renouvelée pour une saison 18, il n’a pas été annoncé que ce serait la dernière. ABC souhaite clairement continuer à profiter de la série, qui même si elle perd en audience, continue de leur rapporter gros.

On attend de voir si l’actrice principale signera à nouveau même si elle pense que la série devrait s’arrêter. Elle se soucie du fait que la série n’a peut-être plus rien à raconter.

« J’essaye de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer », a récemment déclaré la star et productrice exécutive du drame médical de longue date à Insider. « J’ai l’impression d’être celle super naïve qui n’arrête pas de dire : « Mais quelle sera l’histoire, quelle histoire allons-nous raconter ? » Et tout le monde se dit : « Qui s’en soucie, Ellen ? Cela fait des milliards de dollars. »

La saison en cours de Grey’s Anatomy est actuellement en pause et reviendra le 24 février sur ABC.

Source : Deadline / Crédit ©ABC