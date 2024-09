Spider-Man 4 : Destin Daniel Cretton pressenti à la réalisation ?

Destin Daniel Cretton serait pressenti à la réalisation du prochain film Spider-Man chez Sony et Marvel.

Le réalisateur de Shang Chi pourrait bien revenir dans le MCU sur grand écran avec le prochain Spider-Man. En effet, selon Deadline, Marvel et Sony auraient les yeux sur Destin Daniel Cretton pour continuer les aventures du super-héros.

On ne sait pas si les négociations formelles ont commencé, mais les initiés disent qu’il est le premier choix pour réaliser et qu’il est prêt à succéder à Jon Watts pour la suite attendue.

Cette information est pour le moment à prendre avec précaution puisque Sony et Marvel n’ont fait aucun commentaire.

En ce qui concerne les talents de retour, les contrats des stars Tom Holland et Zendaya ne sont pas encore conclus, mais les deux acteurs ont été en contact avec des dirigeants et des producteurs au sujet du développement du film et de nouveaux contrats pour les deux seront probablement bientôt en cours.

Depuis son succès avec Shang Chi et la Légende des Dix Anneaux, Destin Daniel Cretton est en contrat avec Marvel et travaille activement sur la série Wonder Man à venir. Il fut même un temps considéré pour le prochain Avengers avant de se retirer.

Les détails de l’intrigue de ce dernier opus de Spider-Man sont inconnus. Amy Pascal et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, sont de retour en tant que producteurs.

Source : Deadline / Crédit ©DR