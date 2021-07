Loki : L’épisode 5 connecté au final de WandaVision ? (Théorie)

Il existerait une potentielle connexion entre l’épisode 5 de Loki et le final de WandaVision. Spoilers.

L’avant dernier épisode de Loki a présenté aux fans de la série le Néant, un endroit à la fin des temps où vont toutes les choses évaporées/brouillées par le TVA. Comme l’explique Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), ils ne peuvent pas réellement effacer la matière du flux temporel, et sont donc obligés de la transporter jusqu’à la fin des temps, loin de tout événement du « flux temporel sacrée ».

C’est cette partie de la série qui tease potentiellement un lien avec les derniers moments de WandaVision, lorsque Billy et Tommy (les fils de Wanda) sont effacés en raison de l’effondrement de Westview. Si les mêmes règles scientifiques s’appliquent, alors Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) n’aurait techniquement pas dû être en mesure d’effacer cette matière qu’elle a créée, ce qui signifie peut-être que les garçons – et le reste de Westview modifié par Wanda, ont été envoyés dans le Néant.

Cette théorie n’est pas impossible, ça aurait du sens d’autant que visuellement, la façon dont les enfants de Wanda ont disparu est semblable à la manière dont les gens disparaissent quand ils sont brouillés par le TVA.

La prochaine fois que nous verront Wanda, ce sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film qui clairement voyagera à travers le temps et l’espace et créera le chaos avec des Nexus à revendre. Ce ne sera pas étonnant si Wanda et Strange se retrouvent à la fin des temps pour retrouver les enfants de Wanda.

On sait que WandaVision et Loki mettent en place Doctor Strange 2, ce ne serait pas étonnant que les deux séries soient plus liées qu’on ne le pensait.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+