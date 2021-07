And Just Like That : Première image du revival de Sex and the City

Première image pour la série And Just Like That, le revival de Sex and the City avec le trio principal.

Elles ne sont plus que trois, mais elles ont l’air en forme. Alors que le tournage se déroule actuellement à New York, une première image officielle du revival de Sex and the City a été dévoilée par HBO Max. On y découvre ainsi Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) et Carrie (Sarah Jessica Parker) dans les rues de Manhattan. Kim Cattrall ne reprendra pas son rôle de Samantha Jones.

And Just Like That continuera à raconter la vie de Carrie, Charlotte et Miranda, maintenant dans la cinquantaine, alors qu’elles naviguent entre amour et amitiés dans la Grosse Pomme. En plus des trois stars, Chris Noth alias M. Big, reprendra son rôle dans la nouvelle série.

Willie Garson dans le rôle de Stanford Blatch, Mario Cantone dans celui d’Anthony Marentino, Evan Handler dans celui de Harry Goldenblatt et David Eigenberg dans celui de Steve Brady sont également de retour. Sara Ramirez, a également rejoint le casting, en tant que comique de stand-up queer et non binaire du nom de Che Diaz, qui accueille régulièrement Carrie dans son podcast.

Pour le moment, aucune date de lancement n’a été annoncée par HBO Max.

Crédit ©HBO Max