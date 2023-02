You saison 4 : Penn Badgley a demandé à filmer moins de scènes intimes

Penn Badgley a demandé à ne plus filmer de scènes de sexe dans la saison 4 de You.

Si vous avez regardé la première partie de la saison 4 de You, vous avez peut-être remarqué que la série offrait moins de scènes de sexe en général mais particulièrement avec Joe.

Il s’avère que le manque de scènes de sexe dans les nouveaux épisodes est la réponse à une demande de la star Penn Badgley lui-même. Dans un épisode bonus de son podcast Podcrushed de Stitcher Studios, l’acteur a expliqué qu’il aimerait désormais éviter les « scènes d’intimité ».

« J’ai demandé à Sera Gamble, la créatrice, ‘puis-je simplement ne plus faire de scènes d’intimité?’ C’est en fait une décision que j’avais prise avant de participer à la série. Je ne pense pas l’avoir jamais mentionné publiquement, mais l’une des choses principales est de savoir si je veux me remettre dans une carrière où je suis toujours le lead romantique ? » dit-il.

Badgley, qui est marié et est papa d’un petit garçon, préfère donner la priorité à sa famille plutôt qu’aux rôles plus romantiques. « Par exemple, la fidélité, dans chaque relation, et en particulier dans mon mariage, est importante pour moi. Et c’est arrivé à un point où je ne veux plus faire ça », confie-t-il.

Cependant, Badgley comprend que faire passer le désir de Joe Goldberg du tout au rien serait inauthentique pour la série. L’obsession de Joe vient souvent du désir amoureux et sexuel. « J’ai signé ce contrat, j’ai accepté la série, je sais ce que j’ai fait. Vous ne pouvez pas retirer cet aspect de l’ADN du concept », a déclaré Badgley.

Mais Gamble « n’a même pas sourcillé » à sa demande. « Elle était très contente que j’aie été aussi honnête », a déclaré Badgley. « Elle a eu une réponse vraiment positive. »

« Ils sont revenus avec une réduction phénoménale », a-t-il ajouté à propos du nombre de scènes de sexe dans la saison 4. En effet, la première moitié de la saison voit Joe se concentrer sur la personne qui le traque à Londres, plutôt que sur une obsession romantique dévorante. Mais Joe est toujours Joe, même s’il se fait passer pour le professeur de littérature respecté Jonathan Moore, il se retrouve évidemment à être attiré par quelqu’un. Cependant, ses scènes romantiques restent très prudes et très habillées.

La première partie de la saison 4 de You est disponible sur Netflix. La seconde partie sera disponible le 9 mars.

