The White Lotus saison 2 : Lukas Gage de la saison 1 révèle avoir filmé une scène

Une scène de la saison 2 de The White Lotus avec deux personnages de la saison 1 a été coupée au montage.

Apparemment, Tanya (Jennifer Coolidge) et Greg (Jon Gries) n’étaient pas les seuls à être de retour pour la saison 2 de The White Lotus. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Lukas Gage a révélé qu’il avait repris son rôle de Dillon, un des employés du White Lotus hawaïen, dans une scène désormais coupée de la saison 2.

Et il n’était pas seul, puisqu’il révèle avoir filmé la scène avec Fred Hechinger, qui jouait Quinn Mossbacher dans la saison 1 : « Fred [Hechinger] et moi avons filmé une scène pour la saison 2 », a révélé Gage, qui joue actuellement dans la saison 4 de You.

Il explique : « Quand Jennifer [Coolidge] est avec les gays à Palerme, elle ouvre initialement une porte dans la villa et il y a un plan de moi en train de me droguer, ce qui s’avère être une illusion. Elle a été coupée parce que ça ne fonctionnait pas avec la série, mais je m’en fiche parce que j’ai eu un voyage gratuit au Four Seasons. Et maintenant, pour la troisième saison, j’écris littéralement à Mike [White] tous les jours en disant, « hé, tu te souviens-toi de moi ! » »

La saison 2 de The White Lotus met en vedette Jennifer Coolidge et Jon Gries, qui reprennent leurs rôles de Tanya et Greg de la première saison. Les nouveaux membres de la distribution incluent Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco et Leo Wood.

The White Lotus a été officiellement renouvelée pour une troisième saison et Mike White a teasé que les nouveaux épisodes aborderaient certainement la question de la religion, comme les saisons précédentes abordaient l’argent et le sexe.

« La première saison a mis l’accent sur l’argent », a expliqué White peu de temps après la fin de la saison 2. « Et puis, la deuxième saison est le sexe. Et je pense que la troisième saison sera peut-être une sorte de regard satirique et drôle sur la mort et la religion et la spiritualité. J’ai l’impression que cela pourrait être une riche tapisserie pour faire un autre tour au White Lotus. »

La saison 2 de The White Lotus est toujours disponible sur OCS.

Source : THR / Crédit ©HBO