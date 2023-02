Spider-Man Noir : Une série live-action pour Amazon Prime Video

Sony continue d’explorer le Spider-verse avec une série live-action centrée sur Spider-Man Noir.

Le Spider-verse continue de s’étendre. Selon Variety, Sony prépare une série live-action centrée sur Spider-Man Noir, une version film noir en noir et blanc de l’homme-araignée. Le producteur Chris Miller a confirmé l’information sur Twitter.

« Je peux confirmer », a écrit Miller. « Et aussi [je] confirme que ça va être incroyable. »

Can confirm! And also confirm that it’s going to be amazing. https://t.co/kFTB9AAeaJ — Christopher Miller (@chrizmillr) February 9, 2023

Avec son partenaire d’écriture et de production Phil Lord, Miller est l’un des cerveaux derrière le film d’animation primé aux Oscars Spider-Man New Generation, dans lequel Spider-Man Noir était présent (doublé par Nicolas Cage en VO).

Cette série en prises de vue réelles devrait suivre un super-héros plus âgé et grisonnant dans la ville de New York des années 30 qui ne s’appellera pas Peter Parker.

Spider-Man Noir a été créé à l’origine par l’équipe de David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico et Marko Djurdjevic pour la mini-série comique 2009 du même nom. Spider-Man Noir faisait à l’origine partie de toute une gamme de comics Marvel Noir qui comprenait également X-Men Noir et Daredevil Noir, entre autres, mais grâce à la récente tendance multivers dans les histoires de Spider-Man, il est resté beaucoup plus longtemps que ses contemporains. .

Pour le moment sans titre et sans casting annoncé, cette série Spider-Man Noir est le deuxième projet télévisé lié à Spider-Man à être officiellement confirmé dans le cadre de l’accord de Sony avec Amazon, après l’annonce de Silk: Spider Society en novembre dernier.

Source : Variety / Crédit ©Marvel/Sony