You saison 4 partie 1 : Joe le traqueur devient le traqué (bande-annonce)

Joe est désormais celui qui se fait traquer dans la bande-annonce de la première partie de la saison 4 de You.

« Karma is a b*tch » comme disent les anglophones. La bande-annonce de la nouvelle saison de You a été dévoilée par Netflix et elle montre ce cher Joe Goldberg dans la position inverse, lui-même traqué par quelqu’un dans les rues de Londres. Mais il reste le même et est tenté de retomber dans ses travers.

Se faisant désormais passer pour un professeur de littérature du nom de Jonathan Moore dans une université londonienne, Joe est surpris de constater qu’il aime enseigner, bien qu’il soit entouré de mondains égocentriques. Mais lorsque les membres de l’élite riche de Londres commencent à tomber comme des mouches, Joe découvre qu’il pourrait y avoir un autre meurtrier dans la nature.

La bande-annonce confirme également le retour de Tati Gabrielle en tant que Marienne Bellamy dans la nouvelle saison, arborant désormais des cheveux tressés blonds platine. Dans le dernier épisode de la saison 3, Marienne a fui le pays après avoir découvert la vérité sur les crimes odieux de Joe.

You, basée sur le roman à succès de Caroline Kepnes du même nom, tourne autour de la question, « Que feriez-vous par amour? » La série met en vedette Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg, un homme (tueur en série) qui fera à peu près n’importe quoi quand l’amour est en jeu.

La troisième saison s’est terminée avec Joe quittant Madre Linda à la recherche de Marienne (Tati Gabrielle) à Paris. Il est maintenant en mouvement, avec la quatrième saison se déroulant à Londres où Joe adopte une nouvelle identité : le professeur Jonathan Moore.

Badgley est rejoint dans la saison 4 par Tati Gabrielle qui fait son retour. Également au casting : Charlotte Richie (Call The Midwife, Ghosts UK), Lukas Gage (Euphoria, The White Lotus), Tilly Keeper (EastEnders), Amy Leigh Hickman (Safe) et Ed Speelers (Downton Abbey, Outlander).

Rendez-vous le 9 février sur Netflix pour la première partie de la saison 4 de You. La partie 2 sera mise en ligne le 9 mars.

You saison 4 partie 1 – Bande-annonce VF

Crédit ©Netflix