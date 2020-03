Westworld saison 3 : Les showrunners de Game of Thrones en caméo

Les showrunners de Game of Thrones apparaitront dans la saison 3 de Westworld.

David Benioff et Dan Weiss vont revenir sur HBO le temps d’une petite apparition dans la série Westworld. En effet, les showrunners de Game of Thrones ont filmé un caméo dans la saison 3 de la série de Lisa Joy et Jonathan Nolan.

Selon EW, ils apparaîtront dans l’épisode 2 et ils joueront des techniciens de l’entreprise Delos, la sinistre compagnie derrière les hôtes androïdes.

La saison reprend quelques mois après le massacre à Westworld et suit l’hôte vengeur Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) alors qu’elle infiltre le « monde réel » pour la première fois et rencontre Caleb (Aaron Paul), un ouvrier du bâtiment.

Notez qu’un nouveau parc sur le thème de la seconde guerre mondiale sera introduit dans la nouvelle saison.

Les showrunners de Game of Thrones travaillent désormais pour Netflix où ils ont signé un énorme contrat pour produire des films et des séries. Le premier projet sera la série The Chair créée par Amanda Peet et avec Sandra Oh dans le rôle principal d’une chef du département d’anglais d’une grande université.

Westworld revient le 16 mars prochain sur OCS.

