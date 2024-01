Big Little Lies : Reese Witherspoon confirme travailler sur une saison 3

Reese Witherspoon confirme travailler sur une saison 3 de Big Little Lies avec sa collègue actrice et productrice Nicole Kidman.

Reese Witherspoon confirme qu’elle travaille sur la saison 3 de Big Little Lies. La saison 1 de la série à succès HBO a été adaptée du roman du même nom de Liane Moriarty, tandis que la saison 2 a prolongé l’histoire au-delà du matériel source.

La saison 2 s’est terminée en 2019 et aucune mise à jour fournie depuis plusieurs années. On pensait alors la série terminée, jusqu’à ce que la star de la série et productrice exécutive Reese Witherspoon confirme récemment qu’une saison 3 de Big Little Lies est en préparation.

Sur le tapis rouge de la 81e cérémonie des Golden Globe Awards, Witherspoon a confié à Variety : « Nous y travaillons. Nic et moi y travaillons. » Aux côtés de Kidman, Witherspoon était l’une des productrices exécutives lors des saisons 1 et 2. Elle a également joué l’un des rôles principaux de la série, Madeline Mackenzie, tandis que Kidman jouait le rôle de Celeste Wright. Laura Dern, Shailene Woodley et Zoë Kravitz jouent les autres personnages qui composent les Monterey Five.

Ayant déjà été au-delà du matériel source et étant donné la façon dont la saison 2 de Big Little Lies s’est terminée, l’intrigue de la saison 3 est actuellement inconnue. La saison 2 s’est terminée avec l’entrée des Monterey Five au poste de police, probablement pour avouer avoir poussé et ainsi tué le mari violent de Celeste, Perry Wright, au cours de la saison 1.

On imagine que la saison 3 pourrait explorer les retombées des aveux du groupe, y compris leur séjour en prison, qui sera un bien loin des vies privilégiées que la plupart d’entre elles ont connues.

Woodley a également partagé une idée d’histoire potentielle pour la saison 3 de Big Little Lies, suggérant que la nouvelle saison pourrait se concentrer davantage sur les personnages plus jeunes de la série originale.

Le temps passé entre les saisons 2 et 3 pourrait en fait profiter à cette idée puisque ces acteurs, notamment Iain Armitage qui jouait Ziggy, le fils du personnage de Woodley et Kathryn Newton (la fille de Madeline), sont maintenant adolescents ou dans la vingtaine.

Avec Young Sheldon qui se termine cette année, Iain Armitage sera bientôt libre de cette obligation et pourrait revenir dans cet univers.

Cependant, ce qui a fait le succès de la série, c’est la relation entre ce groupe de femmes et le secret qui les liait, on espère donc qu’elles seront toutes de retour, même si elles sont en prison.

Source : Variety / Crédit ©HBO