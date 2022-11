The Acolyte : Le casting de la série Star Wars au complet

Carrie-Anne Moss, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Dafne Keen et Dean-Charles Chapman complètent le casting de la série Star Wars The Acolyte avec Amandla Stenberg.

Le casting de la série The Acolyte, nouvelle dans le monde de Star Wars, est enfin au complet. Disney+ a confirmé les acteurs pour la prochaine nouvelle série Lucasfilm.

L’actrice Amandla Stenberg (The Hate U Give) a déjà été annoncée pour la série. Lee Jung-jae (Squid Game) Manny Jacinto (The Good Place) et Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) avaient aussi déjà été annoncés au générique de la série.

Cette semaine, on apprend que Carrie-Anne Moss (The Matrix), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917), Dafne Keen (His Dark Materials) et Rebecca Henderson (Inventing Anna) ont également rejoint la série Star Wars.

Le tournage de la série a déjà commencé au Royaume-Uni comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous. On y découvre Amandla Stenberg et Lee Jung-jae en compagnie de la créatrice Leslye Headland.

The Acolyte est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

La créatrice, showrunner et productrice exécutive Leslye Headland de Russian Doll est la force créative derrière la série. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef sont à la production exécutive. Rayne Roberts et Damian Anderson sont producteurs.

Headland est également à la réalisation du pilote de la série.

Aucune date de lancement n’a été fixée pour The Acolyte.