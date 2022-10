Teen Wolf The Movie : Les acteurs teasent le retour mystérieux d’Allison

Crystal Reed fait une révélation sur son retour en tant qu’Allison Argent dans Teen Wolf The Movie.

Depuis l’annonce du retour de Crystal Reed dans la peau d’Allison Argent dans le film Teen Wolf, les fans se demandent comment elle reviendra puisqu’elle est morte dans la série. Les fans ont droit à un premier élément de réponse puisque le cast a discuté de ce point durant le panel du New York Comic Con qui se tient actuellement.

Dans un premier temps, Reed a confié sa « peur » de retourner dans le monde de Teen Wolf après tant d’années d’absence. Elle révèle notamment que ce sera une nouvelle version d’Allison. « Cela fait 10 ans depuis le pilote, donc je ne savais pas comment l’aborder, et aussi, je ne peux rien révéler, mais c’est une version d’elle-même [que] nous avons dû créer également », a déclaré Reed.

« J’utilisais beaucoup de musique et je cherchais un tas de choses qui arrivaient à la psyché des gens. Et puis j’ai revu la série du début à la fin, ce qui était vraiment difficile pour moi parce que ça me rendait triste. Mais Je suis retombée amoureuse d’elle, ce qui était bien. »

Mais c’est à peu près tout ce que les membres de la distribution peuvent dire sur le retour d’Allison. « Il n’y a rien que nous puissions dire à propos d’Allison », dit Holland Roden en riant. « Ils nous ont littéralement envoyé un document en caractères gras avec des majuscules pour dire qu’on ne pouvait pas parler de ce personnage. »

Pour ajouter à la confusion de ce retour plein de mystère, Reed ajoute : « Nous ne savons même pas si elle est vivante. Nous ne sommes pas censés vous dire si elle est vivante ou non. C’est ce que nous avons. Elle est de retour, mais est-elle vivante ? »

Reed se confie également sur la discussion qu’elle a eue avec le créateur Jeff Davis quand il l’a appelée pour qu’elle revienne : « Je ne savais pas s’il plaisantait ou non », dit-elle. « Je ne savais pas à quoi m’attendre et j’étais vraiment nerveuse. Ça fait tellement longtemps. Il m’a un peu parlé de ce qui allait se passer dans le film, des fans et de sa vision, et je me sentais vraiment obligée de le faire. C’était vraiment, vraiment merveilleux et je suis tellement heureuse d’être revenue. »

Le film reviendra avec un saut dans le temps et les fans retrouveront des personnages à l’âge adulte. Tyler Posey a aussi confié sa peur de revenir après plus de 5 ans sans jouer le personnage : « J’avais un peu peur. Le premier jour, j’étais avec Crystal et je me sentais vraiment bien et je me suis installé dans le rôle. Surtout en tant qu’adulte, j’ai 30 ans maintenant et j’y arrive avec un état d’esprit différent, j’ai pu me détendre un peu plus dans le rôle et ajouter de nouvelles épices et des trucs comme ça parce que le personnage a aussi vieilli. J’ai été agréablement surpris et satisfait d’y revenir. »

Tyler Hoechlin, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen, Khylin Rhambo et Dylan Sprayberry seront aussi de retour pour le film qui n’a pas encore de date de diffusion.

Source : EW / Crédit ©Paramount+/MTV