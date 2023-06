Good Omens saison 2 : Crowley et Aziraphale de retour dans la bande-annonce

Bande-annonce pour la saison 2 de Good Omens avec Michael Sheen et David Tennant de retour en duo d’ange et démon, Aziraphale et Crowley.

Le duo préféré d’ange et démon du public est de retour pour une saison 2 de Good Omens. Cette semaine, Prime Video a dévoilé une bande-annonce pour la série qui voit David Tennant et Michael Sheen reprendre leur rôle respectif de Crowley (Rampa en VF) et Aziraphale.

La deuxième saison de Good Omens, qui est une histoire inédite, explore des intrigues qui vont au-delà du livre original pour mettre en lumière l’étrange amitié entre Aziraphale, un ange exigeant et un marchand de livres rares, et le démon Rampa, qui vit à toute allure. Présents sur Terre depuis le Commencement et l’Apocalypse déjouée, Aziraphale et Rampa se remettent à vivre tranquillement parmi les mortels dans le quartier londonien de Soho, lorsqu’un messager inattendu leur présente un mystère surprenant.

La bande-annonce indique que ce mystère implique l’archange Gabriel (Jon Hamm), qui a disparu et qui finit par apparaître dans la boutique d’Aziraphale, dénudé et semble avoir perdu la mémoire.

Au casting on trouve aussi Doon Mackichan dans le rôle de l’archange Michael et Gloria Obianyo dans le rôle de l’archange Uriel reprennent également leur rôle. Miranda Richardson dans le rôle du démon Shax, Maggie Service dans le rôle de Maggie et Nina Sosanya dans le rôle de Nina reviennent cette saison dans de nouveaux rôles, et de nouveaux visages se joignent aux malfaiteurs du Paradis et de l’Enfer : Liz Carr dans le rôle de l’ange Saraqael, Quelin Sepulveda dans le rôle de l’ange Muriel, et Shelley Conn dans le rôle du démon Beelzebub.

La saison de six épisodes sera diffusée en exclusivité sur Prime Video le 28 juillet.

Good Omens – Bande-annonce VF

Good Omens – Bande-annonce VO

Crédit ©Prime Video