The Umbrella Academy saison 3 : Bienvenue à l’Hôtel Obsidian (teaser)

Découvrez un extrait de la saison 3 de The Umbrella Academy avec les Hargreeves qui arrivent à l’hôtel Obsidian.

Quand les Hargreeves sont revenus dans le présent à la fin de la saison 2 de The Umbrella Academy, ils ont découvert qu’ils ont été remplacés par d’autres frères et sœurs avec des super-pouvoirs. Après les avoir rencontrés dans les années 60, Reginald Hargreeves a décidé d’adopter d’autres enfants. Les Sparrow vivent désormais dans leur maison et la Umbrella Academy va devoir trouver un autre lieu pour vivre.

C’est là qu’entre en jeu l’hôtel Obsidian comme on peut le voir dans l’extrait dévoilé durant la Geeked Week. Le groupe va opérer depuis cet hôtel bien curieux.

#GeekedWeek has your first look at #TheUmbrellaAcademy ‘s new home– The Hotel Obsidian. pic.twitter.com/IGa3BkBdSV

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) June 6, 2022