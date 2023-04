Grey’s Anatomy saison 19 : Un départ imminent et Kevin McKidd tease un final choquant (promo et spoilers)

Un des docteurs s’en va la semaine prochaine et Kevin McKidd tease un final choquant pour la saison 19 de Grey’s Anatomy. Promo et spoilers.

La fin approche pour un des personnages vétéran de Grey’s Anatomy. Comme il a été annoncé il y a quelques semaines, Kelly McCreary quitte la série et l’épisode de cette semaine confirme que Maggie est sur le départ.

Depuis quelque temps, Maggie et Winston traversent une période difficile dans leur mariage et au début de l’épisode, on les voit en pleine session de thérapie conjugale. Les choses sont assez compliquées et Maggie considère sérieusement prendre un nouveau poste à Chicago. Winston voit ça comme un abandon possible mais Maggie ne voit pas la situation de la même façon.

Maggie trouve le courage d’accuser Winston d’être un lâche et de fuir leurs problèmes. Elle le laisse donc penser à leur mariage raté pendant qu’elle prend un travail pour construire des cœurs et manger de la pizza à Chicago.

La semaine prochaine sera le dernier épisode de Kelly McCreary dans le rôle de Maggie et comme le montre la promo, les choses ne sont peut-être pas complètement finies avec Winston, elle lui demande de venir avec elle, mais va-t-il accepter ? Ce qui est certain, c’est qu’Amelia voit une autre de ses sœurs partir et elle a souvent du mal à gérer ce genre de situation. La peur de l’abandon risque de la faire replonger.

Ailleurs, Kevin McKidd qui incarne Owen mais qui est aussi un des réalisateurs récurrents de la série a teasé que le final sera choquant. « C’est un final de deux heures cette année, et je réalise la première heure. Ça va être énorme. » McKidd a également évoqué le retour de l’ancienne star de la série Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Grey. « Les lieux ne sont plus les mêmes sans elle … ce sera donc un fête. C’est aussi assez choquant », a déclaré McKidd. « Il va y avoir des choses là-dedans qui vont surprendre et choquer les gens. »

Avant d’arriver à ce double épisode final qui sera diffusé le 18 mai, il reste encore quelques semaines de diffusion. La semaine prochaine sera aussi un double épisode qui conclura ainsi l’histoire de Maggie et devrait traiter de ce qui s’est passé à la fin de l’épisode avec Bailey qui est la cible de pro-lifers qui menace sa vie.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

