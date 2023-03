DC : Le co-créateur de l’Arrowverse se sent lésé des plans de James Gunn

Marc Guggenheim, le co-créateur de l’Arrowverse, déplore de ne pas faire partie des plans DC de James Gunn qu’il n’a pas rencontré.

Pendant des années, les séries DC ont réussi à faire sur le petit écran ce que les films ont eu du mal à faire : créer un véritable univers partagé qui fonctionnait. C’était en quelque sorte la réponse de DC au MCU. Qu’on soit fans ou non des séries DC de la CW, on ne peut pas nier l’impacte de l’Arrowverse.

En commençant par Arrow en 2012, les producteurs Greg Berlanti et Marc Guggenheim ont construit un univers interconnecté de séries télévisées de super-héros qui s’est élargi au fur à mesure des années englobant The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman et Superman & Lois (qui a émerge de l’Arrowverse mais n’en fait plus vraiment partie), culminant avec l’événement crossover épique « Crisis on Infinite Earth » en 2019.

L’univers de Berlanti et Guggenheim se termine avec la neuvième et dernière saison de The Flash en même temps que James Gunn et Peter Safran construisent leur propre équivalent du MCU avec une liste de films et de séries à venir. Et clairement, il semble n’y avoir aucun croisement entre les deux époques, ce que lamente Guggenheim qui s’est énormément investi.

Dans un nouveau post sur son blog personnel, Guggenheim qui est vraiment l’architecte derrière l’Arrowverse, a déploré qu’après avoir travaillé si dur pendant tant d’années sur les séries de l’Arrowverse et en particulier, sur « Crisis on Infinite Earths« , rien ne s’est vraiment passé pour lui. Alors qu’un de ses amis lui avait assuré que son téléphone « n’arrêterait pas de sonner » avec des offres venant d’Hollywood, ce ne fut pas le cas.

Guggenheim appelle « Crisis on Infinite Earths » un projet « où j’ai dépensé chaque once de capital que j’avais amassé pour développer des séries liées à DC Comics pour Warner Bros. sur une période de huit ans ». Il a poursuivi : « J’ai demandé toutes les faveurs. J’ai utilisé tous les jetons. J’ai brûlé tous les ponts. J’ai même dépensé 10 000 $ de mon propre argent. »

Guggenheim dit qu’il n’a même pas rencontré Gunn à propos de la nouvelle « salle des scénaristes » qui a été assemblée pour DC Studios.

« En termes simples, l’Arrowverse n’a conduit à aucun autre projet, donc j’ai l’impression – du moins au niveau de ma carrière – que j’ai vraiment perdu mon temps », a-t-il écrit. « Bien sûr, je sais que mon expérience à cet égard n’est guère sui generis (unique). En fait, il est devenu trop banal ces derniers temps que la loyauté que les scénaristes vouent aux studios ne soit pas réciproque. »

Guggenheim lamente ainsi le manque de loyauté des studios Warner après avoir tant donner de lui-même pour cette franchise.

Guggenheim a écrit qu’il avait même envisagé de mettre fin à son blog après l’avoir commencé il y a six mois, car il s’était promis de « le garder toujours positif » et « le message ci-dessus ne l’est évidemment pas ». Pour le moment, il a décidé de le garder, mais pour combien de temps ?

